Тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела

Тюменские следователи СКР ищут виновных в публикации материалов уголовного дела

Следователями СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов следствия. По данным пресс-службу тюменского Следственного комитета, расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.