Тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела

На данный момент оперативники проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
«По версии следствия, в период с 07.11.2022 по настоящее время неустановленными лицами из числа участников уголовного судопроизводства, предупрежденных в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, в одной из социальных сетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
В соцсети попали материалы экспертиз и иные документы, связанные с особо тяжким преступлением.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский СКР начал проверку по факту публикаций фотографий из дела Бережного