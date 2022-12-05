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Тюменские следователи выясняют, как в СМИ попали материалы уголовного дела

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI

Тюменские следователи СКР ищут виновных в публикации материалов уголовного дела

Следователями СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов следствия. По данным пресс-службу тюменского Следственного комитета, расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

На данный момент оперативники проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По версии следствия, в период с 07.11.2022 по настоящее время неустановленными лицами из числа участников уголовного судопроизводства, предупрежденных в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, в одной из социальных сетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

В соцсети попали материалы экспертиз и иные документы, связанные с особо тяжким преступлением.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский СКР начал проверку по факту публикаций фотографий из дела Бережного

СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Убийства#СКР
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