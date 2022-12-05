Тюменец изнасиловал девушку и стал ее шантажировать

Мужчине вменяют 4 преступления: пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ — изнасилование, пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, часть 1 статьи 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни и часть 1 статьи 163 УК РФ — вымогательство.
По версии следствия, в октябре текущего года Кирилл Ц. изнасиловал 19-летнюю девушку, угрожая ей убийством. через месяц он стал требовать у нее 20 тысяч рублей, взамен на то, что не станет распространять «позорящие ее сведения».
Потерпевшая в выплате этой суммы ему отказала, после чего мужчина распространил «сведения» в интернете.
Сегодня Центральный районный суд выбрал для обвиняемого меру пресечения — он будет содержаться под стражей по 20 января 2023 года.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 48-летнему жителю Тюменской области было предъявлено обвинение в изнасиловании женщины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.