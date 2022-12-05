Цены на проживание в тюменских отелях к концу года остались на прежнем уровне

Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).