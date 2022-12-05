Цены на проживание в тюменских отелях к концу года остались на прежнем уровне

Суточная стоимость номера в тюменских отелях в 2022 году совпала со средним общероссийским показателем, причем 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле — около 3 900 рублей. Номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, что ниже официального уровня инфляции, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров.
Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).
В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.
В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилось лишь 25% бронирований, в этом году это число выше на 11 п. п. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в ТОП-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.