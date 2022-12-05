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ТОП-3 взяточника в Тюменской области в 2022 году

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI

Самые громкие отставки в Тюменской области в 2022 году

С высоких должностей в отставку просто так не уходят. 2022-й год не стал исключением. Трое тюменцев освободили почетные кресла не по своей воле — все они обвиняются в получении взяток.
Сюжет
Тюмень

Экс-глава ВАО и КАО Александр Сухомяткин

Александра Сухомяткина знают, как главу управы Восточного округа Тюмени. А в этом году его удостоили чести занять место главы управы Калининского округа, но там он не задержался.

Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста руководителя управы 16 сентября, после чего он был задержан на 48 часов. Ему предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 2 миллионов рублей. Он, по версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года получал от директора ООО «Перестрой-КА» Карена Сарксяна строительные материалы взамен на госконтракты с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».

В день ареста Сухомяткина все стали гадать, как удалось раскрыть его взяточничество. Самой популярной была версия, основанная на том, что руководителя управы выдал  директор «Перестрой-КИ».

Юристы, выдвигающие эту версию, опирались на статью 291 УК РФ, которая гласит, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствует раскрытию или расследованию преступления. А компания Сарксяна продолжает успешно вести бизнес в Тюмени, в то время, как суд оставил Сухомяткина под домашним арестом до 14 декабря 2022 года. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Попался на двух миллионах. За что арестовали главу управы Александра Сухомяткина
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Экс-начальник межрайонного отдела ГИБДД Михаил Жигалкин

Он помогал тюменцам получать водительские права, за что с февраля 2019 по декабрь 2020 года получил более 967 тысяч рублей, а после — 4,5 года тюрьмы. Приговор ему вынесли в ноябре текущего года. Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Жигалкин был «правой рукой» экс-начальника ГИБДД по Тюменской области, Александра Селюнина, которого также обвинили во взяточничестве, превышении полномочий и продаже водительских прав. Но Жигалкин, в отличие от коллеги, свою причастность к коррупционной схеме не отрицал, более того, он заявил, что действовал по приказу Селюнина.

Суд рассмотрел 38 эпизодов преступления и согласился со следствием, которое установило, что Жигалкин сотрудничал с гражданами, которые хотели получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов.

Бывшего начальника выдали те, кому он в свое время «помог». Более 100 человек допросили в ходе расследования РУФСБ России по Тюменской области и ОСБ регионального УМВД.

Но в отличие от случая с Сухомяткиным, здесь тюменцам, дававшим взятки, не удалось избежать ответственности. Все 38 человек, которые получили права через Жигалкина, также были привлечены к уголовной ответственности. Объем каждого уголовного дела составлял свыше 15 томов. 

Помимо срока, экс-начальнику межрайонного отдела назначили штраф — 1 миллион рублей. Также Михаил Жигалкин 4 года не сможет занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти. Разумеется, он был лишен звания «подполковник полиции».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
В Тюмени за взятки осужден бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД
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Экс-замначальника СИЗО № 1 УФСИН РФ Дмитрий Логинов

В этом году приговор прозвучал и для офицера Логинова, который поставлял заключенным «запрещенку». Он, по сравнению с соседями по топу взяточников, «заработал» не так много — 145 тысяч рублей.

Причем мужчина успел выйти на пенсию, но это не помешало сотрудникам правоохранительных органов предъявить ему обвинение в преступлении, срок давности которого на тот момент еще не истек.

Мужчина давал подчиненным приказ — передавать заключенным некоторые посылки без досмотра. В то время плата за такую «помощь» приходила на карту его супруги. В суде удалось доказать причастность Логинова к 5 эпизодам преступления.

Вину перед судом он признал сразу, но все равно отправился на 5 лет в колонию общего режима. Также Логинову нельзя занимать должность представителя власти в ближайшие 2,5 года.

Но позже мужчина обратился в суд с просьбой смягчить ему наказание. Но маневр не удался и Логинов остался в тюрьме на полный срок.

Бывший полковник ФСИН просил смягчить ему наказание за взятки
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