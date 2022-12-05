ТОП-3 взяточника в Тюменской области в 2022 году

Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста руководителя управы 16 сентября, после чего он был задержан на 48 часов. Ему предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 2 миллионов рублей. Он, по версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года получал от директора ООО «Перестрой-КА» Карена Сарксяна строительные материалы взамен на госконтракты с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».