ТОП-3 взяточника в Тюменской области в 2022 году

Александра Сухомяткина знают, как главу управы Восточного округа Тюмени. А в этом году его удостоили чести занять место главы управы Калининского округа, но там он не задержался.
Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста руководителя управы 16 сентября, после чего он был задержан на 48 часов. Ему предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 2 миллионов рублей. Он, по версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года получал от директора ООО «Перестрой-КА» Карена Сарксяна строительные материалы взамен на госконтракты с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».
В день ареста Сухомяткина все стали гадать, как удалось раскрыть его взяточничество. Самой популярной была версия, основанная на том, что руководителя управы выдал директор «Перестрой-КИ».
Юристы, выдвигающие эту версию, опирались на статью 291 УК РФ, которая гласит, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствует раскрытию или расследованию преступления. А компания Сарксяна продолжает успешно вести бизнес в Тюмени, в то время, как суд оставил Сухомяткина под домашним арестом до 14 декабря 2022 года.
Он помогал тюменцам получать водительские права, за что с февраля 2019 по декабрь 2020 года получил более 967 тысяч рублей, а после — 4,5 года тюрьмы. Приговор ему вынесли в ноябре текущего года. Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве
Жигалкин был «правой рукой» экс-начальника ГИБДД по Тюменской области, Александра Селюнина, которого также обвинили во взяточничестве, превышении полномочий и продаже водительских прав. Но Жигалкин, в отличие от коллеги, свою причастность к коррупционной схеме не отрицал, более того, он заявил, что действовал по приказу Селюнина.
Суд рассмотрел 38 эпизодов преступления и согласился со следствием, которое установило, что Жигалкин сотрудничал с гражданами, которые хотели получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов.
Бывшего начальника выдали те, кому он в свое время «помог». Более 100 человек допросили в ходе расследования РУФСБ России по Тюменской области и ОСБ регионального УМВД.
Но в отличие от случая с Сухомяткиным, здесь тюменцам, дававшим взятки, не удалось избежать ответственности. Все 38 человек, которые получили права через Жигалкина, также были привлечены к уголовной ответственности. Объем каждого уголовного дела составлял свыше 15 томов.
Помимо срока, экс-начальнику межрайонного отдела назначили штраф — 1 миллион рублей. Также Михаил Жигалкин 4 года не сможет занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти. Разумеется, он был лишен звания «подполковник полиции».
В этом году приговор прозвучал и для офицера Логинова, который поставлял заключенным «запрещенку». Он, по сравнению с соседями по топу взяточников, «заработал» не так много — 145 тысяч рублей.
Причем мужчина успел выйти на пенсию, но это не помешало сотрудникам правоохранительных органов предъявить ему обвинение в преступлении, срок давности которого на тот момент еще не истек.
Мужчина давал подчиненным приказ — передавать заключенным некоторые посылки без досмотра. В то время плата за такую «помощь» приходила на карту его супруги. В суде удалось доказать причастность Логинова к 5 эпизодам преступления.
Вину перед судом он признал сразу, но все равно отправился на 5 лет в колонию общего режима. Также Логинову нельзя занимать должность представителя власти в ближайшие 2,5 года.
Но позже мужчина обратился в суд с просьбой смягчить ему наказание. Но маневр не удался и Логинов остался в тюрьме на полный срок.