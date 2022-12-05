«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства

Пилотный монтаж фасадного стенового модуля провели на объекте паркинга ЖК. Модульный фасад - это комплектная система, полностью готовая к монтажу на объекте. Фасадная система TOPWALL поставляется на стройплощадку в виде полностью готовых блоков заводского изготовления. На объекте производится только простой и технологичный монтаж модулей на монолитное перекрытие и их соединение. Время тестового монтажа заняло 15 минут на один модуль площадью 10 кв м.
«Префаб-технологии должны существенно сокращать сроки и повышать качество, а значит, новый продукт должен охватывать те процессы, которые лежат на критическом пути девелоперского проекта. Фасадные работы — это именно такой комплекс процессов. Модульный фасад TOPWALL позволит девелоперам уйти от традиционных кирпичной и блочной кладок, в разы ускорив строительство. Стоимость фасадной системы не превышает стоимости строительного исполнения, а в условиях дефицита рабочей силы система способна существенно повысить экономическую эффективность проекта», — отметил Демид Костерев, основатель компании Modulbau.
При использовании модульной фасадной системы TOPWALL отсутствует необходимость выполнения кладочных работ, так как система является ограждающей конструкцией. Фасадный модуль монтируется прямо на монолитные перекрытия, именно это обеспечивает главные преимущества: сокращение сроков, многократное уменьшение трудозатрат, уход от мокрых процессов, исключение риска человеческого фактора на всех этапах.
«Мы впервые попробовали применение модульного фасада в строительстве наших объектов. Тестовый монтаж показал, что значительно сокращаются сроки строительства, но при этом не теряется качество. При этом есть и дополнительные плюсы. Например, жилые здания, паркинги, промышленные объекты с такими стенами имеют класс энергетической эффективности А++, что значительно сокращает расход энергии», — рассказал Равиль Фаттахов, руководитель проектов ГК «Страна Девелопмент».
Вариативность отделки модульного фасада TOPWALL позволяет воплотить в жизнь самые сложные архитектурные формы, включая криволинейные поверхности из металла и дерева и многое другое.
В своих проектах ГК «Страна Девелопмент» применяет современные подходы и решения при проектировании и строительстве жилых и коммерческий помещений. Представители застройщика положительно оценили продукт и рассматривают его дальнейшее применение для объекта паркинга.
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