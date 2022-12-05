«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства

Пилотный монтаж фасадного стенового модуля провели на объекте паркинга ЖК. Модульный фасад - это комплектная система, полностью готовая к монтажу на объекте. Фасадная система TOPWALL поставляется на стройплощадку в виде полностью готовых блоков заводского изготовления. На объекте производится только простой и технологичный монтаж модулей на монолитное перекрытие и их соединение. Время тестового монтажа заняло 15 минут на один модуль площадью 10 кв м.