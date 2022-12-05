Стали известны результаты второго Конгресса молодых ученых в Сочи

Организатором конгресса стал Фонд Росконгресс, а в качестве информационного партнера выступил медиахолдинг 1MI. Об этом пишет newsnn.ru.
На полях конгресса встретились молодые ученые. Также мероприятие посетили предприниматели, представители крупных государственных корпораций и конкурсанты, выигравшие гранты. Здесь также собрались школьники, представители медиа, более 1900 учащихся вузов и свыше 500 сотрудников НИИ.
На II Конгресс молодых ученых прибыл глава государства Владимир Путин. Он обсудил с участниками мероприятия основные моменты научно-технологического развития страны. В ходе беседы были затронуты программы поддержки молодых ученых и вопросы формирования нового технологического уклада. Рассматривались также аспекты, связанные с интеграцией новых территорий в научную семью РФ.
По мнению Путина, конгресс является значимым мероприятием прежде всего потому, что его участники – молодые люди, а они всегда устремлены в будущее. Талантливая молодежь соответствующим образом настроена на построение карьеры в выбранном направлении.
Кроме того, участники встречи уделили внимание кадровой подготовке. По словам президента, эта работа должна быть системой. Отдельно обсуждалось проведение Десятилетия науки и технологий в России.
Как рассказал помощник президента Андрей Фурсенко, науку нельзя назвать обособленной отраслью, которая существует сама по себе. Наука тесно встроена в общественные процессы и является одним из инструментов, которые используются для решения ключевых проблем государства.