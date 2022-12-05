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Сразу три машины столкнулись на улице Республики в центре Тюмени

Сегодня, 14:31
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В Тюмени у моста Влюбленных столкнулись сразу три автомобиля

В областной столице 5 декабря ночью столкнулись автомобили Mazda, Lada и один легковой автомобиль. По данным паблика «ЧС Тюмень», всё произошло на улице Республики около моста Влюбленных.

Из видеозаписи следует, что Lada не справилась с управлением на скользкой трассе и влетела в легковушку, потом её отбросило на Mazda. Тюменка Анастасия Моргун отмечает, что в аварии никто не погиб.

Машины получили серьёзные повреждения, Lada восстановлению не подлежит.

«Ну нормально Жигули уменьшили», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В ГИБДД «Нашему городу сообщили, что ДТП произошло сегодня ночью в 00:25 около дома №2 по улице Республики. Lada выехала на втречную полосу движения, пострадали три человека.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 5 декабря дорогая КИА столкнулась с Toyota и влетела в бетонное ограждение.

В Тюмени дорогая КИА столкнулась с Toyota и влетела в бетонное ограждение
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#Общество#Новости тюмени#Александр Мязин#Видео#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Дорожные пробки#Аварии#Водители
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