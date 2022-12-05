Сразу три машины столкнулись на улице Республики в центре Тюмени

Из видеозаписи следует, что Lada не справилась с управлением на скользкой трассе и влетела в легковушку, потом её отбросило на Mazda. Тюменка Анастасия Моргун отмечает, что в аварии никто не погиб.
Машины получили серьёзные повреждения, Lada восстановлению не подлежит.
«Ну нормально Жигули уменьшили», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В ГИБДД «Нашему городу сообщили, что ДТП произошло сегодня ночью в 00:25 около дома №2 по улице Республики. Lada выехала на втречную полосу движения, пострадали три человека.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 5 декабря дорогая КИА столкнулась с Toyota и влетела в бетонное ограждение.