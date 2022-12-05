Реконструкция аэропорта Рощино подорожала за 4 месяца на 4,5 миллиарда рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года аналогичный тендер АО «Аэропорт Рощино» уже размещало. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки. Тогда стоимость работ по реконструкции была оценена в 7,9 миллиарда рублей.