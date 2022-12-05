Реконструкция аэропорта Рощино подорожала за 4 месяца на 4,5 миллиарда рублей

Согласно опубликованной документации, подрядной организации предстоит до 31 января 2027 года обустроить переходы, реконструировать инженерные сети, построить пропускные пункты систем безопасности, комплексы паспортного и таможенного контроля, багажного отделения.
Выполнение работ пройдет в несколько этапов. До конца февраля 2023 года подрячик должен завершить демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. В сентябре 2024 года — закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.
В сентябре 2025 года должны быть завершены отделочные, инженерные и сопутствующие строительно-монтажные работ второго этапа. На январь 2027 года запланировано полное окончание работ по реконструкции аэропорта.
Заказчиком выступает АО «Аэропорт Рощино». Прием заявок на участие в тендере продлится до 8 февраля 2023 года. Подведение итогов аукциона запланировано на 20 февраля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года аналогичный тендер АО «Аэропорт Рощино» уже размещало. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки. Тогда стоимость работ по реконструкции была оценена в 7,9 миллиарда рублей.