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Реконструкция аэропорта Рощино подорожала за 4 месяца на 4,5 миллиарда рублей

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI

Реконструкция аэропорта Рощино подорожала на 4,5 миллиарда рублей

12,5 миллиардов рублей потратят на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино. Аукцион по поиску подрядной организации опубликован на портале Госзакупки.

Согласно опубликованной документации, подрядной организации предстоит до 31 января 2027 года обустроить переходы, реконструировать инженерные сети, построить пропускные пункты систем безопасности, комплексы паспортного и таможенного контроля, багажного отделения.

Выполнение работ пройдет в несколько этапов. До конца февраля 2023 года подрячик должен завершить демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. В сентябре 2024 года — закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.

В сентябре 2025 года должны быть завершены отделочные, инженерные и сопутствующие строительно-монтажные работ второго этапа. На январь 2027 года запланировано полное окончание работ по реконструкции аэропорта.

Заказчиком выступает АО «Аэропорт Рощино». Прием заявок на участие в тендере продлится до 8 февраля 2023 года. Подведение итогов аукциона запланировано на 20 февраля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года аналогичный тендер АО «Аэропорт Рощино» уже размещало. Однако аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не было подано ни одной заявки. Тогда стоимость работ по реконструкции была оценена в 7,9 миллиарда рублей.

 

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#Общество#Экономика#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Тендеры#Аукцион#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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