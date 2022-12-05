ПЦБК поучаствовала в VII Пермском инженерно-промышленном форуме

Сотрудники ПЦБК участвовали в ключевых сессиях форума, круглых столах и дискуссиях. Эксперты в основном говорили о роли инженерно-технического персонала в работе предприятий Прикамья, развитии промышленной кооперации, продвижении пермской продукции внутри страны и на международном рынке, передает properm.ru.
На форуме побывали 330 учеников разных школ региона, которые посетили открытый урок с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования, тоже смогли пообщаться с губернатором. Напомним, что компания сотрудничает с учебным заведением в вопросах реализации образовательного квартала #Нашпроект, направленного на раннюю профориентацию школьников. Ребятам рассказывают об экологии, экономике, инженерии и программировании. В целом партнерами ПЦБК по образовательно-производственному кластеру выступают 15 учебных заведений.
В конце первого дня работы ПИПФ прошло заседание совета директоров промышленных предприятий при губернаторе региона. В нем участвовал и. о. генерального директора ПЦБК Андрей Третьяков. В ходе встречи участники поговорили о том, как поддержать реальный сектор экономики региона, научно-кадровый потенциал отрасли и промышленную кооперацию.
Третьяков выступил экспертом и спикером круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». ПЦБК непрерывно вкладывается в модернизацию, чтобы увеличивать выпуск своей продукции. В нынешних экономических условиях выстраиваются дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, сегодня ПЦБК ведет сотрудничество с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ, при участии которой на ПЦБК воплощается в жизнь ряд проектов по обновлению оборудования.