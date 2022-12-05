ПЦБК поучаствовала в VII Пермском инженерно-промышленном форуме

Третьяков выступил экспертом и спикером круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». ПЦБК непрерывно вкладывается в модернизацию, чтобы увеличивать выпуск своей продукции. В нынешних экономических условиях выстраиваются дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, сегодня ПЦБК ведет сотрудничество с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ, при участии которой на ПЦБК воплощается в жизнь ряд проектов по обновлению оборудования.