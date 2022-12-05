nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ПЦБК поучаствовала в VII Пермском инженерно-промышленном форуме

Сегодня, 10:12
Фото: пресс-служба ПЦБК
ПЦБК 1 и 2 декабря приняла участие в работе VII Пермского инженерно-промышленного форума. Компания показала свою продукцию, рассказала о подготовке специалистов для целлюлозно-бумажной отрасли и установила новые контакты с возможными партнерами.

Сотрудники ПЦБК участвовали в ключевых сессиях форума, круглых столах и дискуссиях. Эксперты в основном говорили о роли инженерно-технического персонала в работе предприятий Прикамья, развитии промышленной кооперации, продвижении пермской продукции внутри страны и на международном рынке, передает properm.ru

На форуме побывали 330 учеников разных школ региона, которые посетили открытый урок с главой Пермского края Дмитрием Махониным. Ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования, тоже смогли пообщаться с губернатором. Напомним, что компания сотрудничает с учебным заведением в вопросах реализации образовательного квартала #Нашпроект, направленного на раннюю профориентацию школьников. Ребятам рассказывают об экологии, экономике, инженерии и программировании. В целом партнерами ПЦБК по образовательно-производственному кластеру выступают 15 учебных заведений.

В конце первого дня работы ПИПФ прошло заседание совета директоров промышленных предприятий при губернаторе региона. В нем участвовал и. о. генерального директора ПЦБК Андрей Третьяков. В ходе встречи участники поговорили о том, как поддержать реальный сектор экономики региона, научно-кадровый потенциал отрасли и промышленную кооперацию.

Третьяков выступил экспертом и спикером круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». ПЦБК непрерывно вкладывается в модернизацию, чтобы увеличивать выпуск своей продукции. В нынешних экономических условиях выстраиваются дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, сегодня ПЦБК ведет сотрудничество с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ, при участии которой на ПЦБК воплощается в жизнь ряд проектов по обновлению оборудования.

Подпишитесь
Тюменцы могут получать скидку в 7 рублей в общественном транспорте
Сегодня, 05:09
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Сегодня, 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
Сегодня, 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
Сегодня, 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Сегодня, 06:15
В Тюмени к концу недели потеплеет до - 10
Сегодня, 08:05