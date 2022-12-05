Пожар под Тюменью унес жизнь человека

В час ночи на пульт МЧС поступил вызов о возгорании в доме № 22 на улице Комсомольской в селе Нижняя Тавда.
Огонь охватил 64 квадратных метра в доме площадью 8 на 10 метров. В результате происшествия погиб один человек. Еще одна женщина 1981-го года рождения пострадала. Причина пожара сейчас устанавливается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня утром в Тюмени загорелся автомобиль. Он был припаркован во дворе дома на улице Гастелло, 67. Огонь заметили в 8:54, на место происшествия были направлены две единицы техники и семь человек личного состава МЧС.