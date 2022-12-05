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Пожар под Тюменью унес жизнь человека

Сегодня, 05:27
Фото: Противопожарная служба ТО

В тюменском селе на пожаре погиб человек

В ночь в 4 на 5 декабря в селе Нижняя Тавда загорелся дом на улице Комсомольской. Огонь полностью уничтожил деревянное здание.
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Тюмень

В час ночи на пульт МЧС поступил вызов о возгорании в доме № 22 на улице Комсомольской в селе Нижняя Тавда.

Огонь охватил 64 квадратных метра в доме площадью 8 на 10 метров. В результате происшествия погиб один человек. Еще одна женщина 1981-го года рождения пострадала. Причина пожара сейчас устанавливается.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня утром в Тюмени загорелся автомобиль. Он был припаркован во дворе дома на улице Гастелло, 67. Огонь заметили в 8:54, на место происшествия были направлены две единицы техники и семь человек личного состава МЧС.

#Алиса Вернер#Пожар#Происшествия#Тюмень#Возгорание автомобиля#Тюменская область#Частный дом#Пресс-служба МЧС#Погибшие#Жертвы катастрофы#Жертвы пожара
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