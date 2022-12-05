Последствия ЧП в Нижневартовске: погибшие, поручения, уголовное дело

По поручению губернатора нуждающихся разместят в квартирах жилого фонда Нижневартовска, в течение двух дней примут решение о расселении. Также Натальей Комаровой поручено проверить продавцов газовых баллонов и тех, кто их заправляет, во всех муниципалитетах ХМАО.