Последствия ЧП в Нижневартовске: погибшие, поручения, уголовное дело

Трагедия случилась вчера около 6 часов вечера. Спасатели с ночи разбирают завалы. Работать сложно из-за мороза, крупных завалов, образовавшихся из-за обрушения, и нависающих конструкций. Работы на месте продолжились и утром.
Наталья Комарова, губернатор Югры, прибыла в Нижневартовск. Вчера вечером было известно о 6 погибших, но уже сегодня утром Комарова рассказала про еще одну жертву.
«Еще один человек погиб, семь разыскиваются, два человека в крайне тяжелом состоянии направлены в Окружной ожоговый центр в Сургуте санитарной авиацией. Троим пострадавшим оказывают медпомощь в Нижневартовской окружной больнице», — сообщила Наталья Комарова у себя в соцсетях.
Все, кто остался без крова, находятся в пункте временного размещения на базе школы № 8. Там же работают медики и социальные службы, а психологи готовы оказать помощь.
По поручению губернатора нуждающихся разместят в квартирах жилого фонда Нижневартовска, в течение двух дней примут решение о расселении. Также Натальей Комаровой поручено проверить продавцов газовых баллонов и тех, кто их заправляет, во всех муниципалитетах ХМАО.
Как уточнили в администрации Нижневартовска, пострадавшие жители получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей на семью. При наличии травм сумма поддержки варьируется от 100 до 500 тысяч. В случае гибели родственника, семье выплатят 1 млн рублей.
Наталья Комарова поручила директору департамента здравоохранения Югры Алексею Добровольскому прибыть в Нижневартовск вместе с бригадой врачей. Среди них главный внештатный анестезиолог депздрава ХМАО Денис Никитин.
В окружной больнице Нижневартовска на 11 часов утра находилось двое пострадавших. Одна вартовчанка в реанимации с черепно-мозговой травмой, ожогами нижних конечностей. Состояние тяжелое, но стабильное — угрозы для жизни нет.
Вторая пациентка с черепно-мозговой травмой в удовлетворительном состоянии. Ей оказывают помощь в нейрохирургическом отделении. Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась — у нее ушибы мягких тканей.
Ночью в Нижневартовск прилетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой спасателей. По словам Куренкова, завал непростой — разбор нужно начинать с крыши и поэтажно спускаться.
«При разборе постоянно проводятся минуты тишины, завал обследуют 4 кинологических расчета», — сообщили в МЧС России.
В официальном паблике Югры в ВК добавили, что все работы, например, снятие и подъем плит, будут идти только по согласованию со специалистами.
На совещании главы МЧС с экстренными службами Нижневартовска и округа было внесено предложение о проведении внеплановых проверок газонаполнительных станций по всей стране.
В результате взрыва газа и разрушения межквартирных перегородок погибли 7 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, и число погибших может вырасти.
Из-за смерти людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившейся трагедии — допрос свидетелей и очевидцев, судебные и судебно-медицинские экспертизы.
Основная версия случившегося — аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Он находился в квартире на 2 этаже в 3 подъезде. По предварительным данным, хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.
Стало известно, что мужчина заправлял злополучный газовый баллон на станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания «АртСевер». Сейчас в компании проводятся следственные действия с участием руководства и персонала.
По данным из открытых источников, директором ООО ТК «АртСевер» числится Дмитрий Коваленко. Фирма специализируется на розничной торговле газом. В 2021 году выручка компании составила 194,2 млн рублей.
За 2022 год организацию дважды проверяли. Причина первой проверки — госнадзор в области промышленной безопасности. Вторую проверку начали совсем недавно, 2 декабря. Проводит её администрация Нижневартовска, а причина — муниципальный земельный контроль.
По факту обрушения дома в Нижневартовске прокуратурой округа была инициирована проверка. На место приехал прокурор города Максим Мавлютов, чтобы координировать работы правоохранительных и контролирующих органов.
В рамках мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание и ремонт дома. Также оценят соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования.
По словам жильцов и соседей, дом на ул. Мира, 6А, не газифицирован. Баллон хранился у кого-то в квартире для других нужд.
Прокуратура взяла на контроль вопрос обеспечения пострадавших вартовчан временным жильем.