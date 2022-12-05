Популярные марки велосипедов: особенности, характеристики

Простая и качественная конструкция долгое время пользуется заслуженным спросом. К преимуществам можно отнести приемлемую цену для любителей здорового образа жизни. Это велосипеды для городских условий передвижения, амортизации нет, так как на ровном асфальте она не нужна. Изготовляется из алюминиевого легкого сплава, который не ржавеет. Выбрать подходящую марку велосипеда можно на сайте mag-russia – в магазине, где представлен широкий ассортимент не только байков, но и запчастей к ним, аксессуаров, одежды для спорта.