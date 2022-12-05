ООН начала переговоры с Латвией о разблокировке российских удобрений

По данным российского МИДа, более 80% от всего объема заблокированной в зарубежных портах удобрений приходится на Латвию. Представители последней объяснили, что товары задержаны, поскольку принадлежат подсанкционным предприятиям. В Риге заявили, что ведут переговоры по решению вопроса с ООН и Еврокомиссией.