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Posted 5 декабря 2022, 11:31

Published 5 декабря 2022, 11:31

Modified 5 декабря 2022, 11:31

Updated 5 декабря 2022, 11:31

ООН начала переговоры с Латвией о разблокировке российских удобрений

5 декабря 2022, 11:31
В ООН решили убедить латвийские власти в необходимости разблокировки российских удобрений, удерживаемых в портах Латвии.

Как передают «Известия», об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.  

По данным российского МИДа, более 80% от всего объема заблокированной в зарубежных портах удобрений приходится на Латвию. Представители последней объяснили, что товары задержаны, поскольку принадлежат подсанкционным предприятиям. В Риге заявили, что ведут переговоры по решению вопроса с ООН и Еврокомиссией.

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