Неизвестный оставил гранату на тюменской заправке

Сотрудники ведомства, прибывшие на место, заключили, что предмет, напоминающий боевую гранату, оказался муляжом.
«Специалисты ведомства идентифицировали найденный предмет, как муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщили «Нашему городу в Росгвардии Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как на территории общежития был обнаружен муляж гранаты. На месте стало известно, что тревожную кнопку, охраняемого ими объекта, нажала охрана кампуса.