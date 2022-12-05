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Неизвестный оставил гранату на тюменской заправке

Сегодня, 05:45
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на заправке обнаружили гранату

Сегодня на заправке, располагающейся на Московском тракте, 132б, была обнаружена граната. К месту съехались сотрудники Росгвардии.
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Тюмень

Сотрудники ведомства, прибывшие на место, заключили, что предмет, напоминающий боевую гранату, оказался муляжом. 

 
«Специалисты ведомства идентифицировали найденный предмет, как муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Находка передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщили «Нашему городу в Росгвардии Тюменской области.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как на территории общежития был обнаружен муляж гранаты. На месте стало известно, что тревожную кнопку, охраняемого ими объекта, нажала охрана кампуса.

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