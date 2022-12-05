Не нужен нам берег турецкий! Как коронавирус повлиял на развитие внутреннего туризма

Туристическая отрасль в числе первых попала под удар новой коронавирусной инфекции. Из-за распространения COVID-19 по всему миру текущие туры пришлось прервать, а запланированные – отменить или перенести на более поздний срок. По данным информационно-правового портала Гарант.ру, только в первые месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20-25%, а после закрытия границ многими государствами упал практически до нуля. С января по октябрь 2020 года страны мира приняли на 900 миллионов меньше туристов, чем за тот же период 2019-го.