Как погибал Советский Союз: политический паралич, экономическая кома и танки на улица

Ситуация висела на волоске, многие политики колебались, на чью сторону встать. Колебалась и армия. По распоряжению ГКЧП был разработан план штурма Белого дома, его запланировали в ночь с 20 на 21 августа. Слухи об этот тут же поползли по Москве, начались столкновения протестующих и солдат. Команды на штурм в итоге так и не поступило, хотя все группы были на своих позициях и ждали лишь единственного сигнала. Никто из путчистов попросту не решился взять на себя ответственность и дать приказ, понимая, что штурм обернется колоссальными жертвами. Это и предопределило крах заговора. Командующие авиацией, ВДВ, флота отказались подчиняться ГКЧП, войска вывели из города, а уже 22 августа путчистов стали арестовывать. Власть в России перешла к Ельцину и его сподвижникам, а какое-либо централизованное управление Советским Союзом было парализовано — Горбачев стал номинальной фигурой.