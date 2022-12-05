Буцаев рассказал о постройке нового комплекса по переработке ТКО в Иркутской области

Гендиректор ППК «РЭО» рассказал о поданной в Иркутской области частной концессионной инициативе, которая направлена на создание предприятия по обращению с отходами мощностью 405 тысяч тонн в год. На строительные работы и запуск производственных мощностей планируется потратить порядка 3,5 миллиарда рублей инвестирования. Предполагается, что новое предприятие станет самым крупным концессионным проектом за Уралом. Концессия должна быть заключена к февралю 2023 года, так как проектирование объекта уже стартовало. Глава компании обещает запустить предприятие в работу к началу 2025 года, и в таком случае Иркутская область сможет перевыполнить показатели нацпроекта, рассчитанные конкретно для этого региона на 2024 год. Суммарно в области планируется запустить в эксплуатацию 14 новых комплексов малой мощности. В общей сложности на строительство таких отраслевых объектов в регионе будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей. Российский экологический оператор намеревается направить средства на финансирование таких инициатив в случае, если они будут строиться по концессии. Объем поддержки может доходить до 95% от общего объема инвестирования.