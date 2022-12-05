Буцаев рассказал о постройке нового комплекса по переработке ТКО в Иркутской области

Подробности реализации этой инициативы обсудили глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщает newsnn.ru, в настоящее время уже ведется проектирование такого экопроекта. Предполагается, что он выступит самой крупной концессией в Сибири и на Дальнем Востоке, а его стоимость достигнет 3,5 миллиарда рублей.
Зимой 2022 года Иркутская область и Российский экологический оператор подписали соглашение, регламентирующее взаимодействие по развитию системы обращения с ТКО, которое в итоге должно привести к созданию отраслевой инфраструктуры в пределах региона.
Гендиректор ППК «РЭО» рассказал о поданной в Иркутской области частной концессионной инициативе, которая направлена на создание предприятия по обращению с отходами мощностью 405 тысяч тонн в год. На строительные работы и запуск производственных мощностей планируется потратить порядка 3,5 миллиарда рублей инвестирования. Предполагается, что новое предприятие станет самым крупным концессионным проектом за Уралом. Концессия должна быть заключена к февралю 2023 года, так как проектирование объекта уже стартовало. Глава компании обещает запустить предприятие в работу к началу 2025 года, и в таком случае Иркутская область сможет перевыполнить показатели нацпроекта, рассчитанные конкретно для этого региона на 2024 год. Суммарно в области планируется запустить в эксплуатацию 14 новых комплексов малой мощности. В общей сложности на строительство таких отраслевых объектов в регионе будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей. Российский экологический оператор намеревается направить средства на финансирование таких инициатив в случае, если они будут строиться по концессии. Объем поддержки может доходить до 95% от общего объема инвестирования.
Большая часть актуальных на сегодня объектов в регионе уже находится на стадии проектирования. Намерения Иркутской области по созданию отраслевой инфраструктуры прописаны в распоряжении главы региона. При возведении новых предприятий область планирует придерживаться кластерного подхода, в рамках которого заработают масштабные центры для осуществления сортировки, переработки, частичного хранения отходов, а также городские ресайклинг-центры, объединенные с мусороперегрузочными или мусоросортировочными заводами.
Запуск в работу таких объектов сферы обращения с ТКО будет вестись в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».