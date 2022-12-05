Адвокат Бережного разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей

«Я разочаровалась в эффективности таких проверок, поскольку они с июля месяца из 9-ти известных им людей не могут установить, кто нарушил тайну совещания присяжных», — рассказала «Нашему Городу» адвокат.
Сегодня тюменские следователи СКР возбудили уголовное дело из-за распространённых в соцсетях сканов протоколов, заключений и экспертиз.
Ранее «Наш город» сообщал, что Елена Шихова, адвокат обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, опубликовала в своем телеграм-канале материалы из дела Виталия Бережного.