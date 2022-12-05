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Адвокат Бережного разочаровалась в эффективности проверок тюменских следователей

Сегодня, 14:51
Фото: nashgorod.ru

Анастасия Волк разочаровалась в проверках следователей в деле об убийстве девочки

Адвокат Виталя Бережного Анастасия Волк 5 декабря прокомментировала «Нашему городу» возбуждение второго дела по факту разглашения данных уголовного дела об убийстве 8-летней девочки Насти.
«Я разочаровалась в эффективности таких проверок, поскольку они с июля месяца из 9-ти известных им людей не могут установить, кто нарушил тайну совещания присяжных», — рассказала «Нашему Городу» адвокат.

Сегодня тюменские следователи СКР возбудили уголовное дело из-за распространённых в соцсетях сканов протоколов, заключений и экспертиз.

Ранее «Наш город» сообщал, что Елена Шихова, адвокат обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, опубликовала в своем телеграм-канале материалы из дела Виталия Бережного.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Уголовное дело#Прокуратура#Убийства#Соцсети#Эксклюзив#Александр Мязин
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