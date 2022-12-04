Захотел покататься: 50-летний тюменец угнал ГАЗель

Как выяснилось, злоумышленником оказался ранее судимый мужчина. Тюменец пояснил, что угонять автомобиль он не собирался — просто хотел покататься. К тому же ГАЗель не была закрыта. Впрочем, далеко он и не уехал — от места парковки он проехал всего 300 метров, после чего, припарковавшись у продуктового магазина, отправился домой.
На тюменца заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске поймали похитителя женской одежды. Мужчина украл из магазина женское пальто и продал его на улице.