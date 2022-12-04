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Захотел покататься: 50-летний тюменец угнал ГАЗель

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI

50-летний тюменец угнал ГАЗель с парковки ТЦ

50-летний житель Тюмени угнал чужую ГАЗель. С заявлением об угоне автомобиля обратился в полицию 67-летнийц житель областного центра.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, злоумышленником оказался ранее судимый мужчина. Тюменец пояснил, что угонять автомобиль он не собирался — просто хотел покататься. К тому же ГАЗель не была закрыта. Впрочем, далеко он и не уехал — от места парковки он проехал всего 300 метров, после чего, припарковавшись у продуктового магазина, отправился домой.

На тюменца заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске поймали похитителя женской одежды. Мужчина украл из магазина женское пальто и продал его на улице.

Тоболяк украл женское пальто и продал его на улице
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Угон автомобиля#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание
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