Захотел покататься: 50-летний тюменец угнал ГАЗель

Как выяснилось, злоумышленником оказался ранее судимый мужчина. Тюменец пояснил, что угонять автомобиль он не собирался — просто хотел покататься. К тому же ГАЗель не была закрыта. Впрочем, далеко он и не уехал — от места парковки он проехал всего 300 метров, после чего, припарковавшись у продуктового магазина, отправился домой.