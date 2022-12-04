В Тюменской области за год рекордно подорожали колбаса и сыры

По сравнению с январем 2022 года маргарин стал стоить дороже на 35,3% (288 рублей за килограмм), килограмм глазированных конфет подорожал на 29% до 483 рублей, килограмм печенья — на 23,7% до 298 рублей за килограмм. Килограмм сыра теперь в среднем стоит 911 рублей — с начала года цены выросла на 162 рубля, литр молока — 105 рублей (рост на 13,3%).
В числе мясных продуктов, показавших существенный рост, — колбасы и баранина. Килограмм полукопченой колбасы можно купить не дешевле, чем за 639 рублей (рост на 9,5%), баранина подорожала на 3,7% — до 587 рублей за килограмм, говядина — на 1,5% до 495 рублей.
Стоимость мороженной рыбы увеличилась до 252 рублей за килограмм, год назад она стоила на 25 рублей дешевле. На 14,8% выросла стоимость риса –до 135 рублей за килограмм, на 3,5% подорожала гречневая крупа — до 159 рублей.
Что касается непродовольственных товаров, то лидером по росту цен являются легковые автомобили — по сравнению с январем цены на авто отечественного производства выросли на 34% — до 1 миллиона рублей, легковушки иностранных марок, собранные на российском заводе, подорожали на 44,3% — до 2 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ выросли на 9%. Следующее повышение стоимости коммуналки состоится только в 2024 году.