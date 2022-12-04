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В Тюменской области за год рекордно подорожали колбаса и сыры

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI

В Тюменской области за год выросли цены на колбасу и конфеты

В Тюменской области с начала года цены значительно выросла стоимость мяса, рыбы, круп и сладостей. По данным сервиса «Ай-мониторинг», наибольший рост показали цены на маргарин, печенье-конфеты и сыр.
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Тюмень

По сравнению с январем 2022 года маргарин стал стоить дороже на 35,3% (288 рублей за килограмм), килограмм глазированных конфет подорожал на 29% до 483 рублей, килограмм  печенья — на 23,7% до 298 рублей за килограмм. Килограмм  сыра теперь в среднем стоит 911 рублей — с начала года цены выросла на 162 рубля, литр молока — 105 рублей (рост на 13,3%).

В числе мясных продуктов, показавших существенный рост, — колбасы и баранина. Килограмм полукопченой колбасы можно купить не дешевле, чем за 639 рублей (рост на 9,5%), баранина подорожала на 3,7% — до 587 рублей за килограмм, говядина — на 1,5% до 495 рублей.

Стоимость мороженной рыбы увеличилась до 252 рублей за килограмм, год назад она стоила на 25 рублей дешевле. На 14,8% выросла стоимость риса –до 135 рублей за килограмм, на 3,5% подорожала гречневая крупа — до 159 рублей.

Что касается непродовольственных товаров, то лидером по росту цен являются легковые автомобили — по сравнению с январем цены на авто отечественного производства выросли на 34% — до 1 миллиона рублей, легковушки иностранных марок, собранные на российском заводе, подорожали на 44,3% — до 2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ выросли на 9%. Следующее повышение стоимости коммуналки состоится только в 2024 году.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Экономика#Цены#Рост цен#Продукты питания
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