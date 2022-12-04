В Тюменской области за год рекордно подорожали колбаса и сыры

По сравнению с январем 2022 года маргарин стал стоить дороже на 35,3% (288 рублей за килограмм), килограмм глазированных конфет подорожал на 29% до 483 рублей, килограмм печенья — на 23,7% до 298 рублей за килограмм. Килограмм сыра теперь в среднем стоит 911 рублей — с начала года цены выросла на 162 рубля, литр молока — 105 рублей (рост на 13,3%).