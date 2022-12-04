В Тюменской области прохожие спасли трех человек

Замерзающего пенсионера обнаружили прохожие на улице одного из сел. Ишимцы вызвали скорую помощь, с диагнозом общее переохлаждение дедушку доставили в областную больницу Ишима. В пожилого мужчины диагностировали отморожения конечностей четвертой степени.
Пенсионеру назначили инфузионную терапию, вазопрессоры, антикоагулянты и обезболивающие препараты. На данный момент из реанимационного отделения 90-летний ишимец переведен в хирургию.
Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области, помимо пенсионера, жертвами морозов в Ишимском районе стали за последние две недели еще два человека. Их также обнаружили на улице прохожие. Температура тела одного из них составила 32,5 градуса. Только благодаря помощи неравнодушных людей и своевременно оказанной медицинской помози, им удалось сохранить жизнь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ожидается небольшое потепление. В течение сегодняшнего дня термометры не опустятся ниже — 8 — 12.