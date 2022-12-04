nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области прохожие спасли трех человек

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI

В Тюменской области прохожие спасли от морозов трех человек

Тюменские медики рассказали о состоянии пострадавшего от морозов 90-летнего жителя Ишимского района. Инцидент произошел несколько дней назад.

Замерзающего пенсионера обнаружили прохожие на улице одного из сел. Ишимцы вызвали скорую помощь, с диагнозом общее переохлаждение дедушку доставили в областную больницу Ишима. В пожилого мужчины диагностировали отморожения конечностей четвертой степени.

Пенсионеру назначили инфузионную терапию, вазопрессоры, антикоагулянты и обезболивающие препараты. На данный момент из реанимационного отделения 90-летний ишимец переведен в хирургию.

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области, помимо пенсионера, жертвами морозов в Ишимском районе стали за последние две недели еще два человека. Их также обнаружили на улице прохожие. Температура тела одного из них составила 32,5 градуса. Только благодаря помощи неравнодушных людей и своевременно оказанной медицинской помози, им удалось сохранить жизнь.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ожидается небольшое потепление. В течение сегодняшнего дня термометры не опустятся ниже — 8 — 12.

В Тюменской области спасли замерзшего 90-летнего пенсионера
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Погода#Обморожения#Отморожение#Тюменская область#Скорая помощь#Врачи
Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото
Вчера, 10:44
Таксист спас упавшую с обрыва женщину в Тюмени
Вчера, 12:07
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35