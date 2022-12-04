В Тюменской области прохожие спасли трех человек

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области, помимо пенсионера, жертвами морозов в Ишимском районе стали за последние две недели еще два человека. Их также обнаружили на улице прохожие. Температура тела одного из них составила 32,5 градуса. Только благодаря помощи неравнодушных людей и своевременно оказанной медицинской помози, им удалось сохранить жизнь.