В Тюменской области поймали пьяного «снегоходчика»

В Уватском районе сотрудники ДПС остановили пьяного жителя Нефтеюганска на Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина пояснил, что приехал в село, чтобы просто покататься.
Также в Уватском районе был пойман 51-летий нетрезвый житель села Демьянка на Toyota. Мужчина пояснил, что до поездки выпивал спиртные напитки с братом, после чего решил поехать покататься по селу.
В селе Солянка задержали 42-летнего водителя на «Буране». Как выяснилось, мужчина не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и ездил на снегоходе без прав.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ограничили движение транспорта по мосту через Туру. Здесь начались ремонтные работы.