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В Тюменской области поймали пьяного «снегоходчика»

Сегодня, 10:02
Фото: ГИБДД

В Тюменской области задержали нетрезвого водителя на снегоходе

Четырнадцать нетрезвых водителей поймали на тюменскоих дорогах инспекторы ГИБДД за минувшие сутки. Еще одиннадцать автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения были задержаны сегодня ночью.
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Тюмень

В Уватском районе сотрудники ДПС остановили пьяного жителя Нефтеюганска на Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина пояснил, что приехал в село, чтобы просто покататься.

Также в Уватском районе был пойман 51-летий нетрезвый житель села Демьянка на Toyota. Мужчина пояснил, что до поездки выпивал спиртные напитки с братом, после чего решил поехать покататься по селу.

В селе Солянка задержали 42-летнего водителя на «Буране». Как выяснилось, мужчина не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но еще и ездил на снегоходе без прав.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ограничили движение транспорта по мосту через Туру. Здесь начались ремонтные работы.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Общество#Дороги#ГИБДД#Нетрезвые водители
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