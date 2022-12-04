В Тюменской области из-за выезда на «встречку» погибли 20 человек

Накануне к ответственности за нарушение данного правила дорожного движения были привлечены два водителя в Ишимском районе.
По данным ГИБДД по Тюменской области, в этом году 81 дорожно-транспортное происшествие произошло по причине выезда на встречную полосу движения. Погибли 20 человек, еще 154 получили различные травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 ноября на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург в результате выезда на встречную полосу произошла массовая авария с участием двух внедорожников и легковушки. Погиб водитель легкового автомобиля.