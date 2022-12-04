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В Тюменской области из-за выезда на «встречку» погибли 20 человек

Сегодня, 03:27
Фото: ГИБДД

На дорогах Тюменской области из-за выезда на «встречку» погибли 20 человек

На дороги Тюменской области вышли наряды скрытого патрулирования. Ведется контроль за выездом водителей на встречную полосу на участках автодорог, где запрещен обгон.
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ДТП

Накануне к ответственности за нарушение данного правила дорожного движения были привлечены два водителя в Ишимском районе.

По данным ГИБДД по Тюменской области, в этом году 81 дорожно-транспортное происшествие произошло по причине выезда на встречную полосу движения. Погибли 20 человек, еще 154 получили различные травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что 30 ноября на федеральной автодороге Тюмень — Екатеринбург в результате выезда на встречную полосу произошла массовая авария с участием двух внедорожников и легковушки. Погиб водитель легкового автомобиля.

Под Тюменью в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель легковушки. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Водители#ДТП#Тюмень#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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