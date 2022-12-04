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Тюменцы просят не сыпать антигололедные реагенты на дороги

Сегодня, 11:46
Фото: Тюмень. Администрация города.

Жители Тюмени просят не сыпать антигололедные реагенты на дороги

Жители Тюмени требуют не использовать соль и реагенты при уборке городских улиц. Обращение к властям горожане опубликовали в социальных сетях.
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Тюмень
«Как прекрасно, когда не засыпают улицы солью. Администрация Тюмени,  не сыпьте химикаты на дороги», — написали тюменцы.

Горожане уже не в первый раз высказывают возмущения по поводу уборки улиц. Жители областной столицы отмечают, что из-за реагентов на дорогах возникает каша из снега и грязи, которую дорожные службы не убирают. Впоследствии она замерзает и превращается в лед.

«Почему нельзя чистить тротуары и дороги без применения реагентов?» — задаются вопросом горожане.

Между тем, только на минувшей неделе в Тюмени на обработку автомобильных дорог и тротуаров потратили порядка 140 тонн противоголедных материалов.

На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Дороги#Лед#Тюменская область
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