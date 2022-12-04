Тюменцы просят не сыпать антигололедные реагенты на дороги

Горожане уже не в первый раз высказывают возмущения по поводу уборки улиц. Жители областной столицы отмечают, что из-за реагентов на дорогах возникает каша из снега и грязи, которую дорожные службы не убирают. Впоследствии она замерзает и превращается в лед.