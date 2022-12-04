Тюменцы опаздывают на работу по вине водителей автобусов

«Сегодня прождала маршрутку на остановке „Московский дворик“ более получаса. Водитель должен был приехать в 18:14, но, как выяснилось, он приехал раньше. Пришлось ждать следующий автобус еще полчаса. Почему они уезжают раньше? У них есть чёткий график по которому они обязаны ездить, но почему-то думают, что нет. На улице не май месяц, люди и дети стоят и мёрзнут. Многие опаздывают на работу», — возмутилась тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом не все подписчики сообщества поддержали автора. Горожане посоветовали приходить на остановку за 10 минут до времени прибытия автобуса и подчеркнули, что в расписании время указано с учетом +/- десяти минут.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на водителя маршрутного такси, который хамил и угрожал пассажирам.