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Тюменцы опаздывают на работу по вине водителей автобусов

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI

«Ездят не по расписанию»: тюменцам приходится по полчаса ждать автобус на остановке

График работы общественного транспорта продолжает вызывать нарекания у жителей Тюмени. Горожане отмечают, что маршрутки, в частности № 57 д, ездят не по расписанию.
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Тюмень
«Сегодня прождала маршрутку на остановке „Московский дворик“ более получаса. Водитель должен был приехать в 18:14, но, как выяснилось, он приехал раньше. Пришлось ждать следующий автобус еще полчаса.  Почему они уезжают раньше? У них есть чёткий график по которому они обязаны ездить, но почему-то думают, что нет. На улице не май месяц, люди и дети стоят и мёрзнут. Многие опаздывают на работу», — возмутилась тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом не все подписчики сообщества поддержали автора. Горожане посоветовали приходить на остановку за 10 минут до времени прибытия автобуса и подчеркнули, что в расписании время указано с учетом +/- десяти минут.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на водителя маршрутного такси, который хамил и угрожал пассажирам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Жалобы#Автобусы#Маршрутки#Водители#Расписание#Тюмень#Тюменская область
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