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Тюменец украл в магазине женскую обувь и продал её

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI

Тюменца будут судить за кражу трех пар женской обуви

В полицию Тюмени обратился представитель обувного магазина с заявлением о краже трех пар женской обуви. Недостача была выявлена в ходе инвентаризации, сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

После обращения в правоохранительные органы полицейскими были изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно по ним вычислили подозреваемого в краже. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

«Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательств. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий тюменец 1986 года рождения. Он признался, что пришел в магазин с целью украсть обувь. В дальнейшем он продал похищенное третьим лицам», — добавили в ведомстве.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. На данный момент ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. 

Тоболяк украл женское пальто и продал его на улице
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Вчера «Наш Город» сообщил, что в Тобольске горожанин украл из магазина пальто стоимостью 5 тысяч рублей. Позже он продал одежду на улице в два раза дешевле. 

#Преступление#Тюмень#Тюменская область#Обувь#Уголовный кодекс#Отделы полиции#Анна Доронина
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