Тюменец украл в магазине женскую обувь и продал её

После обращения в правоохранительные органы полицейскими были изучены записи с камер видеонаблюдения. Именно по ним вычислили подозреваемого в краже. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
«Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательств. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий тюменец 1986 года рождения. Он признался, что пришел в магазин с целью украсть обувь. В дальнейшем он продал похищенное третьим лицам», — добавили в ведомстве.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. На данный момент ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Вчера «Наш Город» сообщил, что в Тобольске горожанин украл из магазина пальто стоимостью 5 тысяч рублей. Позже он продал одежду на улице в два раза дешевле.