«Соседний дом тряхнуло»: Жители Нижневартовска рассказали о трагедии

Тряску от взрыва газа в Нижневартовске почувствовали жители соседних домов

Сегодня около 18 часов жители Нижневартовска почувствовали тряску — взорвался газовый баллон в доме по ул. Мира, обрушились два этажа. У кого-то в соседних домах задрожали стекла, а кто-то почувствовал, как пошатнулись стены.