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«Соседний дом тряхнуло»: Жители Нижневартовска рассказали о трагедии

Сегодня, 17:12
Фото: МЧС России

Тряску от взрыва газа в Нижневартовске почувствовали жители соседних домов

Сегодня около 18 часов жители Нижневартовска почувствовали тряску — взорвался газовый баллон в доме по ул. Мира, обрушились два этажа. У кого-то в соседних домах задрожали стекла, а кто-то почувствовал, как пошатнулись стены.

Трагедия произошла в это воскресенье в Нижневартовске. Громкий звук от взрыва газового баллона в одной из квартир слышал почти весь район.

«Вечером около 6 вечера наш дом резко тряхнуло, словно при землетрясении, слышали сильный хлопок, как при взрыве», — рассказала «Нашему Городу» жительница соседнего дома Татьяна.

В доме, расположенном в 200 метрах от места происшествия, по словам вартовчан, пошатнулись стены. Также в соседних зданиях «подпрыгнули» цветочные горшки и задрожали стекла.

«Думала, стекла вообще вылетят», — добавила горожанка.

Даже в 350 метрах от дома, в котором произошло обрушение, жители почувствовали тряску.

«Тряхнуло знатно, думал, рядом со мной в шиномонтажке шина взорвалась. Оказалось хуже. Гул и тряска были такие, как будто я прям рядом», — рассказал вартовчанин. 

Семьи с детьми, живущие по соседству, испугались не на шутку. Одна из горожанок вспомнила, что из-за громкого хлопка её дети убежали в самую дальнюю комнату от страха.

Местная жительница Светлана С. выразила готовность помочь семьям, оставшимся без крова — приютить их на время. 

Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО
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Напомним, сегодняшняя трагедия унесла жизни шестерых людей. По данным МЧС, пострадали 15 человек, четверо госпитализированы в медучреждения. На месте развернули оперативный штаб, а жильцов дома разместили в пунктах временного размещения — в школе № 8. Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО.

#Анна Доронина#Происшествия#Нижневартовск#Помощь пострадавшим#Погибшие#Эвакуация
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