«Соседний дом тряхнуло»: Жители Нижневартовска рассказали о трагедии

Трагедия произошла в это воскресенье в Нижневартовске. Громкий звук от взрыва газового баллона в одной из квартир слышал почти весь район.
«Вечером около 6 вечера наш дом резко тряхнуло, словно при землетрясении, слышали сильный хлопок, как при взрыве», — рассказала «Нашему Городу» жительница соседнего дома Татьяна.
В доме, расположенном в 200 метрах от места происшествия, по словам вартовчан, пошатнулись стены. Также в соседних зданиях «подпрыгнули» цветочные горшки и задрожали стекла.
«Думала, стекла вообще вылетят», — добавила горожанка.
Даже в 350 метрах от дома, в котором произошло обрушение, жители почувствовали тряску.
«Тряхнуло знатно, думал, рядом со мной в шиномонтажке шина взорвалась. Оказалось хуже. Гул и тряска были такие, как будто я прям рядом», — рассказал вартовчанин.
Семьи с детьми, живущие по соседству, испугались не на шутку. Одна из горожанок вспомнила, что из-за громкого хлопка её дети убежали в самую дальнюю комнату от страха.
Местная жительница Светлана С. выразила готовность помочь семьям, оставшимся без крова — приютить их на время.
Напомним, сегодняшняя трагедия унесла жизни шестерых людей. По данным МЧС, пострадали 15 человек, четверо госпитализированы в медучреждения. На месте развернули оперативный штаб, а жильцов дома разместили в пунктах временного размещения — в школе № 8. Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО.