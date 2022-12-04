Школьные музеи в Тюменском районе пользуются спросом у взрослых и детей

Развитие культуры в тюменских образовательных учреждениях продолжается. Так, например, в 2022 году в детском саду в Мальково открыли уголок воинской славы в рамках проекта «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…», а в Мальковской школе в 2023 году начнет работать музейный уголок «Рождён в СССР».