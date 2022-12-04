Школьные музеи в Тюменском районе пользуются спросом у взрослых и детей

В 21 школе в Тюменском районе расположено 18 музейных комнат, восемь музеев, шесть из которых сертифицированы, и пять комнат боевой славы. Благодаря активной работе о музеях при школах не забывают — там проводят квизы, встречи с ветеранами, конкурсы, выставки.
«С начала этого учебного года в музеях и комнатах боевой славы побывали более 8 тысяч тюменских школьников, всего проведено 447 экскурсий. В некоторых образовательных учреждениях созданы виртуальные музеи — для них оцифровывают материалы и экспонаты», — рассказали в пресс-службе главы Тюменского района.
Среди действующих музеев два имеют статус партнеров всероссийского проекта. Это историко-краеведческий музей в Созоновской школе и музей «Моя малая Родина» в Муллашинской школе. Они являются партнерами проекта «Школьный музей Победы», что дает учреждениям возможность искать новых партнеров, показывать свои экспонаты на всю Россию.
А музей школы в Онохино сотрудничает с советом ветеранов. Ветеранские организации помогают создавать выставки, для которых приносят свои экспонаты.
Развитие культуры в тюменских образовательных учреждениях продолжается. Так, например, в 2022 году в детском саду в Мальково открыли уголок воинской славы в рамках проекта «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…», а в Мальковской школе в 2023 году начнет работать музейный уголок «Рождён в СССР».
Ранее «Наш Город» сообщал, что планируется объединить ресурсы музеев Тюменской области, их информационную поддержку и организационное, методическое обеспечение.