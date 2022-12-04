Предстоящая неделя порадует тюменцев небольшим потеплением

В понедельник, 5 декабря, синоптики также прогнозируют осадки в виде небольшого снега и – 13 – 16 в дневные часы, до – 19 – 21 ночью. Во вторник осадки не прекратятся. Термометры покажут – 16 – 18 в светлое время суток, к вечеру похолодает до – 19 – 21. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 3,2 метров в секунду.