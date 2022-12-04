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Предстоящая неделя порадует тюменцев небольшим потеплением

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

В Тюмени в воскресенье, 4 декабря, пойдет снег

В Тюмени в воскресенье на протяжении всего дня будет идти снег. Температура воздуха составит – 8 – 9 днем и – 9 – 12 в темное время суток.
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Тюмень

В понедельник, 5 декабря, синоптики также прогнозируют осадки в виде небольшого снега и – 13 – 16 в дневные часы, до – 19 – 21 ночью. Во вторник осадки не прекратятся. Термометры покажут – 16 – 18 в светлое время суток, к вечеру похолодает до – 19 – 21. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 3,2 метров в секунду.

В среду существенно погода не изменится, а в четверг, 8 декабря, потеплеет до – 10 – 12.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние две недели в Тюменской области с обморожениями в больницы поступили три человека, в том числе 90-летний пенсионер.

В Тюменской области спасли замерзшего 90-летнего пенсионера
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#Валентина Бурнашева#Общество#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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