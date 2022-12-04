На тюменской трассе разрешили ездить со скоростью до 100 километров в час

«Скоростной предел увеличен на участке с 15-го по 118-й километр трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Легковые автомобили смогут ехать по нему со скоростью до 100 километров в час после появления соответствующих знаков. Часть знаков уже установили, другая часть появится до конца года», — сообщили в региональном ведомстве.
Важно учесть, что увеличение предела скорости не распространяется на грузовые автомобили — им, как и ранее, разрешено двигаться со скоростью не более 90 километров в час.
На указанном участке федеральной трассы провели реконструкцию — расширили до 4-х полос, установили разделительное ограждение. Эти работы помогли устранить встречный разъезд и сделать автодорогу безопаснее.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до середины декабря перекрыли одну из полос моста на Обходе города в сторону Лесобазы. Причина тому — устройство пришовных зон путепровода. На участке дороги возможны пробки.