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На Донбассе погиб выпускник ТВВИКУ

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI

На Донбассе погиб 24-летний выпускник ТВВИКУ

Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Руслан Агаев погиб на Украине. Офицер получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 7 ноября.
Сюжет
Тюмень

Военному в июне этого года исполнилось 24 года. Руслан Агаев родился в городе Шадринск (Курганская область), окончил МКОУ «Гимназия N9», затем поступил в ТВВИКУ. Участие в специальной военной операции он принимал с февраля 2022 года.

«Он был прекрасным человеком, отличным командиром, отважным и смелым, все задачи выполнял на совесть и никогда не подводил свою команду, отличался порядочностью и честностью. Для многих он был замечательным другом, готовым всегда прийти на помощь», — сообщается на сайте гимназии.

Похороны и прощание с офицером пройдут в Шадринске.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября стало известно о гибели на Украине в ходе СВО жителя Тобольска Николая Коробейникова. Похороны бойца состоялись на этой неделе.

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#Общество#Происшествия#Гибель человека#Военные#Военные травмы#Тюмень#Тюменская область#Военнослужащие#Валентина Бурнашева
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