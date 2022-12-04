На Донбассе погиб выпускник ТВВИКУ

Военному в июне этого года исполнилось 24 года. Руслан Агаев родился в городе Шадринск (Курганская область), окончил МКОУ «Гимназия N9», затем поступил в ТВВИКУ. Участие в специальной военной операции он принимал с февраля 2022 года.
«Он был прекрасным человеком, отличным командиром, отважным и смелым, все задачи выполнял на совесть и никогда не подводил свою команду, отличался порядочностью и честностью. Для многих он был замечательным другом, готовым всегда прийти на помощь», — сообщается на сайте гимназии.
Похороны и прощание с офицером пройдут в Шадринске.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября стало известно о гибели на Украине в ходе СВО жителя Тобольска Николая Коробейникова. Похороны бойца состоялись на этой неделе.