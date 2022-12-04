На благоустройство дворов в Тюмени потратят более 1,3 миллиарда рублей

В целом на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени в течение ближайших двух лет потратят более 1,3 миллиарда рублей: на 970 миллионов 664 тысячи рублей в 2023 году и 332 миллиона рублей в 2024 год у.