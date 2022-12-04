На благоустройство дворов в Тюмени потратят более 1,3 миллиарда рублей

Такие данные содержатся в бюджете города. Согласно документу еще 200 миллионов рублей потратят на благоустройство сквера «Школьный», территорий на улице Николая Федорова и Республики, 121. 30,5 миллионов рублей выделят на разработку проектной документации на выполнение работ.
В целом на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени в течение ближайших двух лет потратят более 1,3 миллиарда рублей: на 970 миллионов 664 тысячи рублей в 2023 году и 332 миллиона рублей в 2024 год у.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит городского бюджета составит 2,45 миллиарда рублей. Доходы запланированы в размере 35,6 миллиардов, расходы — 38,07 миллиарда рублей.