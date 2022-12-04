nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На благоустройство дворов в Тюмени потратят более 1,3 миллиарда рублей

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI

В Тюмени на ремонт дворов в 2023 году потратят более 739 миллионов рублей

Более 739 миллионов рублей потратят в следующем году в Тюмени на благоустройство дворовых территорий. На эти день обустроят 31 двор на улицах Московский тракт, Широтной, Николая Чаплина, Максима Горького и других.
Сюжет
Тюмень

Такие данные содержатся в бюджете города. Согласно документу еще 200 миллионов рублей потратят на благоустройство сквера «Школьный», территорий на улице Николая Федорова и Республики, 121. 30,5 миллионов рублей выделят на разработку проектной документации на выполнение работ.

В целом на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени в течение ближайших двух лет потратят более 1,3 миллиарда рублей:  на 970 миллионов 664 тысячи рублей в 2023 году и 332 миллиона рублей в 2024 год у.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году дефицит городского бюджета составит 2,45 миллиарда рублей. Доходы запланированы в размере 35,6 миллиардов, расходы — 38,07 миллиарда рублей.

 

Тюменскую казну почти на 2 млрд рублей пополнит федеральный бюджет
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Новости тюмени#Общество#Деньги#Бюджеты#Дворы#Ремонт#Тюменская область
Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото
Вчера, 10:44
Таксист спас упавшую с обрыва женщину в Тюмени
Вчера, 12:07
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35