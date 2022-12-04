Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО

«Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь», – написал А. Моор в своем telegram-канале.
Согласно предварительной информации, было эвакуировано 52 человека, 4 погибли, не менее 5 жильцов получили травмы. Об этом рассказал глава администрации Нижневартовского района Борис Саламатин.
В настоящее время в Нижневартовске продолжаются спасательные работы и поиск людей.