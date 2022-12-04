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Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО

Сегодня, 15:33
Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Губератор предложил помощь ХМАО из-за взрыва дома в Нижневартовске

В Нижневартовске произошел взрыв газа в многоэтажном доме по адресу Мира, 6-А. Губернатор Тюменской области предложил помощь властям ХМАО-Югра.
«Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь», – написал А. Моор в своем telegram-канале.

Согласно предварительной информации, было эвакуировано 52 человека, 4 погибли, не менее 5 жильцов получили травмы. Об этом рассказал глава администрации Нижневартовского района Борис Саламатин.

В настоящее время в Нижневартовске продолжаются спасательные работы и поиск людей.

 

#Елена Чебоксарова#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Видео
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