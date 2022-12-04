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Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Фото

Сегодня, 17:01
Фото: ГИБДД

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Трагедия произошла сегодня днем на тюменской трассе. На 420-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск под колеса фуры Volvo влетел водитель ЗАЗ, двигавшийся по встречной полосе.
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ДТП

От удара легковушку выбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка легковушки — 58-летний мужчина и 52-летняя женщина, жители поселка Туртас  Уватского района. Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что за минувший сутки на дорогах Тюменской области было выявлено более двух десятков водителей в состоянии алкогольного опьянения. Несколько нетрезвых автовладельцев задержали в Уватском районе.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Гибель на дороге
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