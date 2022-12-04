Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Фото

От удара легковушку выбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка легковушки — 58-летний мужчина и 52-летняя женщина, жители поселка Туртас Уватского района. Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что за минувший сутки на дорогах Тюменской области было выявлено более двух десятков водителей в состоянии алкогольного опьянения. Несколько нетрезвых автовладельцев задержали в Уватском районе.