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До конца года под сокращения попадут сотни тюменцев

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI

В Тюменской области в декабре уволят около 300 человек

Сотни жителей Тюменской области попадут под сокращения в этом году. По данным регионального департамента труда и занятости населения, в декабре с работы будут уволены около трех сотен человек. В январе — еще сорок три сотрудника.
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Тюмень

Такие данные предоставили тюменские организации в ведомства.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в Тюменской области общий уровень регистрируемой безработицы составляет 0,47%, общей безработицы 4,1%. В поиске работы находятся более шести с половиной тысяч человек. В качестве безработных зарегистрированы три тысячи четыреста человек.

Наибольшее число свободных вакансий отмечено в таких отраслях, как строительство (4,1 тысяча вакансий), торговля, ремонт автотранспорта (2,7 тысяч вакансий), образование (2,2 тысячи вакансий), государственное управление и обеспечение военной безопасности, сельское хозяйство (по 2,1 тысячи вакансий), обрабатывающие производства (2 тысячи вакансий).

Всего на рынке труда свободными остаются 24 тысячи 200 рабочих мест. С начала года в центры занятости обратились более 50 тысяч человек, 68,9% из них нашли работу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла медианная заработная плата. За последний год она увеличилась на 25%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Безработица#Департамент труда и занятости#Вакансии#Увольнение#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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