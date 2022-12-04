До конца года под сокращения попадут сотни тюменцев

В Тюменской области в декабре уволят около 300 человек

Сотни жителей Тюменской области попадут под сокращения в этом году. По данным регионального департамента труда и занятости населения, в декабре с работы будут уволены около трех сотен человек. В январе — еще сорок три сотрудника.

Сюжет Тюмень