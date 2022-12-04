До конца года под сокращения попадут сотни тюменцев

Такие данные предоставили тюменские организации в ведомства.
По состоянию на 1 ноября 2022 года в Тюменской области общий уровень регистрируемой безработицы составляет 0,47%, общей безработицы 4,1%. В поиске работы находятся более шести с половиной тысяч человек. В качестве безработных зарегистрированы три тысячи четыреста человек.
Наибольшее число свободных вакансий отмечено в таких отраслях, как строительство (4,1 тысяча вакансий), торговля, ремонт автотранспорта (2,7 тысяч вакансий), образование (2,2 тысячи вакансий), государственное управление и обеспечение военной безопасности, сельское хозяйство (по 2,1 тысячи вакансий), обрабатывающие производства (2 тысячи вакансий).
Всего на рынке труда свободными остаются 24 тысячи 200 рабочих мест. С начала года в центры занятости обратились более 50 тысяч человек, 68,9% из них нашли работу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла медианная заработная плата. За последний год она увеличилась на 25%.