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Число погибших в ЧП в Нижневартовске увеличилось до 4 человек

Сегодня, 15:36
Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому АО

4 человека погибли при взрыве газа в Нижневартовске

Сегодня около 6 часов вечера в Нижневартовске по ул. Мира в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, обрушились 2 этажа. В результате происшествия погибли 4 человека, сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты. Было обнаружено, что частичное обрушение произошло в 3 подъезде на уровне 2 и 3 этажей. Эвакуировали 52 человека, 10 человек спасли.

«К сожалению, 4 человека погибли. 5 человек пострадали — они направлены в лечебные учреждения. Предварительно, под завалами могут находиться 3 человека. Сейчас продолжается разбор конструкций и поиск людей», — уточнили в МЧС по Ханты-Мансийскому АО. 

На месте работают 10 единиц техники и 51 человек. К дому на ул. Мира, где и произошло ЧП, прибыл глава города Дмитрий Кощенко. 

#Анна Доронина#Происшествия
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