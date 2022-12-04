Число погибших в ЧП в Нижневартовске увеличилось до 4 человек

4 человека погибли при взрыве газа в Нижневартовске

Сегодня около 6 часов вечера в Нижневартовске по ул. Мира в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, обрушились 2 этажа. В результате происшествия погибли 4 человека, сообщили в МЧС.