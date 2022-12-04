Число погибших в ЧП в Нижневартовске увеличилось до 4 человек

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 4 минуты. Было обнаружено, что частичное обрушение произошло в 3 подъезде на уровне 2 и 3 этажей. Эвакуировали 52 человека, 10 человек спасли.
«К сожалению, 4 человека погибли. 5 человек пострадали — они направлены в лечебные учреждения. Предварительно, под завалами могут находиться 3 человека. Сейчас продолжается разбор конструкций и поиск людей», — уточнили в МЧС по Ханты-Мансийскому АО.
На месте работают 10 единиц техники и 51 человек. К дому на ул. Мира, где и произошло ЧП, прибыл глава города Дмитрий Кощенко.