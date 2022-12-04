Более 17 миллионов россиян живут ниже границы бедности

По данным Росстата уровень бедности в России по итогам января — сентября в 11,8% от общей численности населения. В 2021 году этот показатель составлял 12,1% от общей численности населения.
В третьем квартале этого года 10,5% населения России или 15,3 миллиона человек имело денежные доходы ниже границы бедности. Тогда как в год назад этот показатель составлял 16 миллионов человек или 11% от общей численности населения страны.
На сокращение числа малоимущих повлияло увеличение социальных выплат и рост заработной платы наемных работников.
Ранее «Наш Город» писал, что в жители Тюмени рассказали о том, какую пенсию считают достойной. Как выяснилось, размер пенсии мечты составляет 46,7 тысяч рублей.