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Более 17 миллионов россиян живут ниже границы бедности

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI

Число бедных в России сократилось за год на 400 тысяч человек

Численность россиян, живущих ниже границы бедности, за девять месяцев этого года достигла 17,2 миллионов человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество жителей страны, имеющих доход ниже 13,6 тысяч рублей, сократилось на 400 тысяч человек.

По данным Росстата уровень бедности в России по итогам января — сентября в 11,8% от общей численности населения.  В 2021 году этот показатель составлял 12,1% от общей численности населения.

В третьем квартале этого года 10,5% населения России или 15,3 миллиона человек имело денежные доходы ниже границы бедности. Тогда как в год назад этот показатель составлял 16 миллионов человек или 11% от общей численности населения страны.

На сокращение числа малоимущих повлияло увеличение социальных выплат и рост заработной платы наемных работников.

Ранее «Наш Город» писал, что в жители Тюмени рассказали о том, какую пенсию считают достойной. Как выяснилось, размер пенсии мечты составляет 46,7 тысяч рублей.

Тюменцы рассказали о пенсии мечты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Бедность#Малоимущие#Доходы#Росстат#Тюменская область
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