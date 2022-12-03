Выпивал по пути: в Уватском районе поймали пьяного водителя

47-летнего нетрезвого водителя на Volkswagen задержали на 372-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина пояснил, что едет из Кургана в город Губкинский (ЯНАО). Как выяснилось, спиртные напитки он распивал в дороге. Алкотестер показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.