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Выпивал по пути: в Уватском районе поймали пьяного водителя

Сегодня, 06:07
Фото: ГИБДД

Выпивал по пути: в Тюменской области поймали пьяного водителя из Кургана

Семнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали за минувшие сутки на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД.

47-летнего нетрезвого водителя на Volkswagen задержали на 372-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина пояснил, что едет из Кургана в город Губкинский (ЯНАО). Как выяснилось, спиртные напитки он распивал в дороге. Алкотестер показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На автовладельца составлено два административных материала — за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и управление автомобилем с измененными государственными номерными знаками. Теперь ему грозит лишение водительских прав на полгода.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром в районе Воронинских горок произошло ДТП с участием Honda и Kia. В аварии пострадал водитель Kia.

 

У Воронинских горок произошло ДТП. Есть пострадавший
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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Нетрезвые водители#Тюменская область#Дороги#Наказание#Безопасность на дорогах
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