В Тюмени начали продавать Coca‑Cola и Fanta из Польши

В ассортименте представлены Coca‑Cola со вкусом вишни, стандартная апельсиновая Fanta и DrPepper с вишней, без сахара и оригинальный. Стоимость баночки объемом 0,33 составляет от 119-132 рублей. Бутылка Dr Pepper Original объемом 1,4 литра стоит 280 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские гипермаркеты начали поставлять Coca‑Cola из Казахстана. Двухлитровая бутылка стоит порядка 169 рублей.
В конце июля «Наш город» писал, что в нескольких тюменских магазинах появилась Coca-Cola из Казахстана. Тогда её продавали за 180 рублей. В начале ноября на прилавках местных магазинов появилась газировка из Ирана.