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В Тюмени начали продавать Coca‑Cola и Fanta из Польши

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI

В тюменских магазинах начали продавать Coca‑Cola из Польши

На прилавках тюменских магазинов появилась газировка из Польши — Coca‑Cola, Fanta и DrPepper. Заграничные напитки обнаружили читатели «Нашего Города».
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Тюмень

В ассортименте представлены Coca‑Cola со вкусом вишни, стандартная апельсиновая Fanta и DrPepper с вишней, без сахара и оригинальный. Стоимость баночки объемом 0,33 составляет от 119-132 рублей. Бутылка Dr Pepper Original объемом 1,4 литра стоит 280 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские гипермаркеты начали поставлять Coca‑Cola из Казахстана. Двухлитровая бутылка стоит порядка 169 рублей.

В конце июля «Наш город» писал, что в нескольких тюменских магазинах появилась Coca-Cola из Казахстана. Тогда её продавали за 180 рублей. В начале ноября на прилавках местных магазинов появилась газировка из Ирана.

В гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Импорт#Тюменская область
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