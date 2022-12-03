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В Тюмени хулиганы забросали яйцами автомобиль

Сегодня, 05:50
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени хулиганы забросали яйцами припаркованную у дома машину

В Тюмени неизвестные закидали яйцами автомобиль, припаркованный во дворе дома на улице Беловежская, 15.Фотографии пострадавшей машины опубликовали в социальных сетях очевидцы.
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Тюмень

Горожане предположили, что, по всей видимости, автовладелец кому-то «перешел дорогу», тем самым сильно разозлив.

«Возможно, это сделала девушка, которая не смогла набить ему лицо и «оторвалась» на машине. Но есть даже фильм: «Женщин обижать, не рекомендуется», — отметил Александр В.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября житель Тюмени разбил зеркала и стекла трех автомобилей, припаркованных на улице Николая Ростовцева. Причиной  таких действий стало то, что ему отказали в продаже успокоительного препарата в аптеке, поскольку помимо таблеток он пытался еще и украсть телефон и фармацевта.

Неадекватный тюменец разбил стекла трех автомобилей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобили#Хулиганство#Тюмень#Тюменская область
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