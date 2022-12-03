В Тюмени хулиганы забросали яйцами автомобиль

Горожане предположили, что, по всей видимости, автовладелец кому-то «перешел дорогу», тем самым сильно разозлив.
«Возможно, это сделала девушка, которая не смогла набить ему лицо и «оторвалась» на машине. Но есть даже фильм: «Женщин обижать, не рекомендуется», — отметил Александр В.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября житель Тюмени разбил зеркала и стекла трех автомобилей, припаркованных на улице Николая Ростовцева. Причиной таких действий стало то, что ему отказали в продаже успокоительного препарата в аптеке, поскольку помимо таблеток он пытался еще и украсть телефон и фармацевта.