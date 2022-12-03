В новых «Елках 9» известная актриса сыграет домохозяйку-блогершу из Тюмени

Тюмень уже не первый раз становится участником киноальманаха «Елки». До этого город упоминали шестой, седьмой и восьмой частях комедии. В минувшем году в областной столице съемки проходили в аэропорту, аквапарке, на площади 400-летия города. Участие в них приняли около тысячи тюменцев.