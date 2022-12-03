В новых «Елках 9» известная актриса сыграет домохозяйку-блогершу из Тюмени

По сюжету в Тюмени блогер-домохозяйка, роль которой исполняет Елена Валюшкина будет бороться со своим мужем (Алексеем Серебряковым) за выигрыш в заключенном пари.
«За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства», — сказано в кратком описании к новогодней комедии.
Тюмень уже не первый раз становится участником киноальманаха «Елки». До этого город упоминали шестой, седьмой и восьмой частях комедии. В минувшем году в областной столице съемки проходили в аэропорту, аквапарке, на площади 400-летия города. Участие в них приняли около тысячи тюменцев.
Девятая часть «Елок» на большие экраны вышла 1 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году прошли съемки фильма «Вахтовый метод» Алексея Южакова. Выход фильма на экраны кинотеатров запланирован на осень 2023 года.