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В Богандинском жители обеспокоены стаей бродячих собак

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI

Стаи бездомных собак пугают жителей Богандинского

Жители поселка Богандинский регулярно в соцсетях жалуются на бездомных собак. Животные лают на людей, бросаются на машины, пугают детей. Тюменцы пытаются привлечь внимание администрации к этой проблеме.
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Тюмень
«Собака вечно на проезжающие машины кидается, да еще и прохожих любит облаять», «В поселке своры бродячих собак бегают», — рассказали местные жители в соцсетях.

Тюменцы обеспокоены — дошло до того, что детей приходится провожать до школы, потому что собаки гуляют и около образовательного учреждения.

«Сегодня ребёнка в первый корпус школы № 2 пришлось провожать. Вернулся домой, говорит, что по тропинке возле школы гуляют 8 огромных псов», — добавила тюменка.

Такая проблема уже возникала в Боровском. Сельчане вспомнили, как в 90-е собаки напали на детей, идущих со школы. Тогда пострадал ребенок. Местные боятся, что и сейчас ситуация может обернуться печальными последствиями. 

 

 

В Тобольске бездомные собаки начали нападать на людей
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Ранее «Наш Город» писал о стаях бездомных собак в Тобольске. В конце ноября животные напали на 8-летнего ребенка. К счастью, школьник не пострадал — ему пришлось отбиваться рюкзаком. Если раньше псы просто скалились и лаяли, то сейчас уже начали кидаться на людей. 

#Анна Доронина#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Собака#Бездомные животные
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