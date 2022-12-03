В Богандинском жители обеспокоены стаей бродячих собак

Ранее «Наш Город» писал о стаях бездомных собак в Тобольске. В конце ноября животные напали на 8-летнего ребенка. К счастью, школьник не пострадал — ему пришлось отбиваться рюкзаком. Если раньше псы просто скалились и лаяли, то сейчас уже начали кидаться на людей.