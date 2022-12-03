В Богандинском жители обеспокоены стаей бродячих собак

«Собака вечно на проезжающие машины кидается, да еще и прохожих любит облаять», «В поселке своры бродячих собак бегают», — рассказали местные жители в соцсетях.
Тюменцы обеспокоены — дошло до того, что детей приходится провожать до школы, потому что собаки гуляют и около образовательного учреждения.
«Сегодня ребёнка в первый корпус школы № 2 пришлось провожать. Вернулся домой, говорит, что по тропинке возле школы гуляют 8 огромных псов», — добавила тюменка.
Такая проблема уже возникала в Боровском. Сельчане вспомнили, как в 90-е собаки напали на детей, идущих со школы. Тогда пострадал ребенок. Местные боятся, что и сейчас ситуация может обернуться печальными последствиями.
Ранее «Наш Город» писал о стаях бездомных собак в Тобольске. В конце ноября животные напали на 8-летнего ребенка. К счастью, школьник не пострадал — ему пришлось отбиваться рюкзаком. Если раньше псы просто скалились и лаяли, то сейчас уже начали кидаться на людей.