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Тюменцы жалуются на гололед и грязь на дорогах

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались грязь и гололед на дорогах

По словам горожан, из-за антигололедной обработки, на пешеходных дорожках образуется ледяная корка.
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Тюмень
«Раньше вообще никогда не сыпали химию на снег нигде, люди утаптывали его и ходили по белым дорожкам. Сейчас же все дороги постоянно в грязи и наледи», — возмутились  горожане.

Тюменцы отметили, что из-за реагентов зима стала серым и самым грязным временем года. Отдельная тема гололед — ходить по отдельным улицам стало опасно.

«Ещё проблема в организации „безбарьерной среды“ — делают спуски с тротуаров горками, при этом совершенно не учитывают высоту самого тротуара и перепада его с асфальтом. Вот и выходит, что осенью и зимой эти горки превращаются в препятствия, даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями здоровья», — посетовали тюменцы.

Между тем, в администрации Тюмени регулярно отчитываются об очистке городских улиц от снега и наледи, обработке дорог и пешеходных дорожек противогололедными средствами.  Только за последнюю неделю на полигоны вывезли около 8 тысяч кубометров снега. Для устранения наледи на автодорогах было применено 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах —  7 тонн отсева дробления.

На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Уборка улиц#Гололед
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