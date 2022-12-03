Тюменцы жалуются на гололед и грязь на дорогах

Между тем, в администрации Тюмени регулярно отчитываются об очистке городских улиц от снега и наледи, обработке дорог и пешеходных дорожек противогололедными средствами. Только за последнюю неделю на полигоны вывезли около 8 тысяч кубометров снега. Для устранения наледи на автодорогах было применено 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах — 7 тонн отсева дробления.