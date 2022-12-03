Тюменцы жалуются на гололед и грязь на дорогах

«Раньше вообще никогда не сыпали химию на снег нигде, люди утаптывали его и ходили по белым дорожкам. Сейчас же все дороги постоянно в грязи и наледи», — возмутились горожане.
Тюменцы отметили, что из-за реагентов зима стала серым и самым грязным временем года. Отдельная тема гололед — ходить по отдельным улицам стало опасно.
«Ещё проблема в организации „безбарьерной среды“ — делают спуски с тротуаров горками, при этом совершенно не учитывают высоту самого тротуара и перепада его с асфальтом. Вот и выходит, что осенью и зимой эти горки превращаются в препятствия, даже для здоровых людей, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями здоровья», — посетовали тюменцы.
Между тем, в администрации Тюмени регулярно отчитываются об очистке городских улиц от снега и наледи, обработке дорог и пешеходных дорожек противогололедными средствами. Только за последнюю неделю на полигоны вывезли около 8 тысяч кубометров снега. Для устранения наледи на автодорогах было применено 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах — 7 тонн отсева дробления.