Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша телевизора от «Ленты»

Итоги предновогоднего розыгрыша в гипермаркете подводили сегодня во второй половине дня. Согласно условиям акции, принять участие могли все клиенты магазина, совершившие покупку на сумму не менее двух тысяч рублей. Разыгрывали не только телевизор, но наборы бутылок с шампанским вином, 10 килограммов мандаринов, поздравления от Деда Мороза и билеты на Новогоднюю Елку для ребенка.