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Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша телевизора от «Ленты»

Сегодня, 11:36
Фото: Типичная Тюмень

Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша телевизора

Жители Тюмени устроили давку в гипермаркете «Лента» на улице Мельникайте из-за розыгрыша телевизора. Фотографии столпотворения очевидцы опубликовали в социальных сетях.
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Тюмень
«Это вообще ужас был. Приехали за продуктами, а там одни пенсионеры вокруг. Невозможно было ходить по магазину. Нигде не пройти. На парковке мест нет, тележек нет. На выезде пробка со всех рядов», — пожаловалась Ксения К.
«Позорники». — отметила Мария А.

Итоги предновогоднего розыгрыша  в гипермаркете подводили сегодня во второй половине дня. Согласно условиям акции, принять участие могли все клиенты магазина, совершившие покупку на сумму не менее двух тысяч рублей. Разыгрывали не только телевизор, но наборы бутылок с шампанским вином, 10 килограммов мандаринов, поздравления от Деда Мороза и билеты на Новогоднюю Елку для ребенка.

О пострадавших информации нет. Также неизвестно — выиграл ли кто-либо из присутствующих супер-приз.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время открытия известной бургерной травмы получили четыре человека. Тогда давка возникла во время раздачи бесплатных бургеров.

Четыре девушки пострадали при раздаче нескольких тонн бургеров от Тимати в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Акции#Общество#Подарки#Призы#Магазины#Тюменская область#Новости тюмени
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