Тюменцы раскритиковали пешеходный бульвар на Дзержинского

Правда, открытие первой пешеходной улицы в областной столице оценили далеко не все горожане. В социальных сетях тюменцы высказали свое мнение о том, насколько уместно данное событие на сегодняшний день.
Часть горожан пришла к выводу, что на средства, которые были потрачены на обустройство пешеходного бульвара на Дзержинского, можно было купить несколько тысяч бронежилетов для бойцов, участвующих в специальной военной операции.
«Минус 510 миллионов из бюджета», — отметил Сергей Г.
«Может кто-то объяснить, какой функционал и для кого это сделано? В новых микрорайонах такие улицы нужно делать, чтобы изначально можно было запланировать трафик, комфортный для местных жителей, и создать соответствующую инфраструктуру. А так получается очередной распил бюджета и ничего больше. Людей там живет очень мало и ходить там некому, но уверена, что местным теперь очень неудобно пользоваться инфраструктурой, так как ни один транспорт подъехать не может», — подчеркнула Анна Г.
Также горожане обратили внимание и на то, что теперь крайне нелепо выглядят на фоне бульвара стоящие рядом пятиэтажные дома. Не забыли тюменцы и упомянуть о том, что магистральные трубы на данном участке улицы не меняли. И если произойдет порыв на водосетях, бульвар окажется под водой.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали качели за 13 миллионов рублей, установленные у администрации города.