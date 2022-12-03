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Тюменцы раскритиковали пешеходный бульвар на Дзержинского

Сегодня, 11:12
Фото: Visit Tyumen

Тюменцы раскритиковали первую пешеходную улицу в городе

Пешеходный проспект стоимостью 510 миллионов рублей открыли на этой неделе в торжественно-праздничной обстановке в Тюмени. Участие в столь значимом для города событии приняли глава администрации Руслан Кухарук, депутаты. А атмосферу праздника создали на бульваре местные ремесленники в национальных н
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Тюмень

Правда, открытие первой пешеходной улицы в областной столице оценили далеко не все горожане. В социальных сетях тюменцы высказали свое мнение о том, насколько уместно данное событие на сегодняшний день.

Часть горожан пришла к выводу, что на средства, которые были потрачены на обустройство пешеходного бульвара на Дзержинского, можно было купить несколько тысяч бронежилетов для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«Минус 510 миллионов из бюджета», — отметил Сергей Г.
«Может кто-то объяснить, какой функционал и для кого это сделано? В новых микрорайонах такие улицы нужно делать, чтобы изначально можно было запланировать трафик, комфортный для местных жителей, и создать соответствующую инфраструктуру. А так получается очередной распил бюджета и ничего больше. Людей там живет очень мало и ходить там некому, но уверена, что местным теперь очень неудобно пользоваться инфраструктурой, так как ни один транспорт подъехать не может», — подчеркнула Анна Г.

Также горожане обратили внимание и на то, что теперь крайне нелепо выглядят на фоне бульвара стоящие рядом пятиэтажные дома. Не забыли тюменцы и упомянуть о том, что магистральные трубы на данном участке улицы не меняли. И если произойдет порыв на водосетях, бульвар окажется под водой.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали качели за 13 миллионов рублей, установленные у администрации города.

В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Благоустройство#Жалобы#Новости тюмени#Общество#Улицы#Пешеходы
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