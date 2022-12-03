Тюменцы раскритиковали пешеходный бульвар на Дзержинского

Также горожане обратили внимание и на то, что теперь крайне нелепо выглядят на фоне бульвара стоящие рядом пятиэтажные дома. Не забыли тюменцы и упомянуть о том, что магистральные трубы на данном участке улицы не меняли. И если произойдет порыв на водосетях, бульвар окажется под водой.