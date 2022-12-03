Тюменцы почтили память родственников, погибших в боевых действиях

Акцию в честь Дня Неизвестного солдата запустил «Областной поисковый центр им. Артура Ольховского». Организаторы предложили тюменцам присоединиться к ней и разместить в соцсетях посты с фотографиями и историями погибших в боях родственниках.
В рамках акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» нужно 3 декабря опубликовать на странице в соцсетях аватар с символом даты или запись на стене с историей погибших в боевых действиях родственниках с хэштегом «ДеньНеизвестногоСолдата».
«Нижнетавдинская СОШ» приняла участие в акции — педагоги провели урок памяти «День неизвестного солдата» для детей и их родителей в ходе марафона «Вниманием согретые сердца».
3 декабря 1966 года в Александровском саду захоронили прах неизвестного солдата, позже здесь открыли мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». А памятная дата появилась в 2014 году — Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 декабря как День Неизвестного солдата.
К акции присоединились организации и жители многих городов России. Образовательные учреждения, поисковые центры, учреждения культуры. Они возложили цветы к мемориалам и почтили память о героях минутой молчания.