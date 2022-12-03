Тюменцы почтили память родственников, погибших в боевых действиях

В рамках акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» нужно 3 декабря опубликовать на странице в соцсетях аватар с символом даты или запись на стене с историей погибших в боевых действиях родственниках с хэштегом «ДеньНеизвестногоСолдата».