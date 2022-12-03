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Тюменцы почтили память родственников, погибших в боевых действиях

Сегодня, 12:47
Фото: Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского

В День Неизвестного солдата тюменцы рассказали о родственниках, погибших в боях

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. Инициаторами появления этого дня стали участники поискового движения. Тюменцам предлагают рассказать о родственниках, погибших в ходе боевых действий, и увековечить их память.
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Тюмень

Акцию в честь Дня Неизвестного солдата запустил «Областной поисковый центр им. Артура Ольховского». Организаторы предложили тюменцам присоединиться к ней и разместить в соцсетях посты с фотографиями и историями погибших в боях родственниках.

В рамках акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» нужно 3 декабря опубликовать на странице в соцсетях аватар с символом даты или запись на стене с историей погибших в боевых действиях родственниках с хэштегом «ДеньНеизвестногоСолдата».

«Нижнетавдинская СОШ» приняла участие в акции — педагоги провели урок памяти «День неизвестного солдата» для детей и их родителей в ходе марафона «Вниманием согретые сердца». 

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3 декабря 1966 года в Александровском саду захоронили прах неизвестного солдата, позже здесь открыли мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». А памятная дата появилась в 2014 году — Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 декабря как День Неизвестного солдата.

К акции присоединились организации и жители многих городов России. Образовательные учреждения, поисковые центры, учреждения культуры. Они возложили цветы к мемориалам и почтили память о героях минутой молчания. 

#Анна Доронина#Тюмень#Общество#Тюменская область#Поисковые отряды#Солдаты#Подвиг#Память
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