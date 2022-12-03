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Тюменцы могут поучаствовать в выборах в Студсовет

Сегодня, 16:16
Фото: Студенческий совет Тюменской области

В Тюменской области начали прием заявок на выборы в Студсовет

Сегодня Студенческий совет Тюменской области объявил о старте выборов. Студенты региона могут подать заявку на участие и стать частью нового созыва.
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Тюмень

Принять участие в выборах в Студсовет могут студенты ВУЗов, колледжей и техникумов юга Тюменской области, обучающиеся очно. Это даст шанс инициативной молодежи развивать студенчество в регионе, участвовать в реализации проектов.

Кандидатам необходимо пройти регистрацию и выложить на своей странице в соцсетях видеоролик с ответом на вопрос: «Как я могу развивать студенчество в регионе». Также к посту нужно добавить хэштеги #Студсовет72 #выборыссто2023.

Зарегистрироваться можно до 23 декабря по ссылке в группе Студсовета Тюменской области.  

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В регионе много активной молодежи. «Наш Город» рассказывал, что 4 жителя Тюменской области стали амбассадорами «Росмолодежи.Гранты». Всего было подано 250 заявок, победили 100 человек. 

 

#Анна Доронина#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Молодежь#Выборы
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