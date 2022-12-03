Тюменцы могут поучаствовать в выборах в Студсовет

Принять участие в выборах в Студсовет могут студенты ВУЗов, колледжей и техникумов юга Тюменской области, обучающиеся очно. Это даст шанс инициативной молодежи развивать студенчество в регионе, участвовать в реализации проектов.
Кандидатам необходимо пройти регистрацию и выложить на своей странице в соцсетях видеоролик с ответом на вопрос: «Как я могу развивать студенчество в регионе». Также к посту нужно добавить хэштеги #Студсовет72 #выборыссто2023.
Зарегистрироваться можно до 23 декабря по ссылке в группе Студсовета Тюменской области.
В регионе много активной молодежи. «Наш Город» рассказывал, что 4 жителя Тюменской области стали амбассадорами «Росмолодежи.Гранты». Всего было подано 250 заявок, победили 100 человек.