Тюменцев просят не устраивать помойки в кормушках у белок

По словам специалистов, белок можно кормить сырыми орешками, семечками, сухофруктами, сушеными грибами. Ни в коем случае нельзя давать мучные продукты, арахис, шоколад и другие сладости, корма для собак и кошек. Синицам можно смело давать сырые орехи, семечки, несоленое сало. Под запретом находятся соленые продукты (в том числе орехи и семечки), консервы, хлеб — как белый, так и черный.