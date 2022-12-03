Тюменцев просят не устраивать помойки в кормушках у белок

«Читайте, что едят белки и синицы, прежде чем кинуть им еду. Особенное удивление вызывают целые булки хлеба, которые кидают для подкорма птиц. Это на грани», — возмутились неравнодушные тюменцы.
По словам специалистов, белок можно кормить сырыми орешками, семечками, сухофруктами, сушеными грибами. Ни в коем случае нельзя давать мучные продукты, арахис, шоколад и другие сладости, корма для собак и кошек. Синицам можно смело давать сырые орехи, семечки, несоленое сало. Под запретом находятся соленые продукты (в том числе орехи и семечки), консервы, хлеб — как белый, так и черный.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе жители тюменского микрорайона Антипино обнаружили разгуливающую по улицам корову. Как сложилась в дальнейшем судьба животного-беглеца неизвестно.