nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев просят не устраивать помойки в кормушках у белок

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

Тюменцев просят не устраивать из кормушек помойки

Тюменцев просят не кормить белок и синиц объедками со своего стола. Горожанам настоятельно рекомендуют не устраивать из кормушек помойку.
Сюжет
Тюмень
«Читайте, что едят белки и синицы, прежде чем кинуть им еду. Особенное удивление вызывают целые булки хлеба, которые кидают для подкорма птиц. Это на грани», — возмутились неравнодушные тюменцы.

По словам специалистов, белок можно кормить сырыми орешками, семечками, сухофруктами, сушеными грибами. Ни в коем случае нельзя давать мучные продукты, арахис, шоколад и другие сладости, корма для собак и кошек. Синицам можно смело давать сырые орехи, семечки, несоленое сало. Под запретом находятся соленые продукты (в том числе орехи и семечки), консервы, хлеб — как белый, так и черный.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе жители тюменского микрорайона Антипино обнаружили разгуливающую по улицам корову. Как сложилась в дальнейшем судьба животного-беглеца неизвестно.

 

В тюменском микрорайоне по улице гуляет корова
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото
Сегодня, 10:44
Таксист спас упавшую с обрыва женщину в Тюмени
Сегодня, 12:07
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35