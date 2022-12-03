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Тюменцев, мобилизованных в зону СВО, поздравят с Новым годом и 23 февраля

Сегодня, 14:01
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области передадут мобилизованным землякам подарки на Новый год

Тюменцы хотят поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО, и интересуются, как можно отправить им посылки. В региональном Информцентре сообщили, где принимают посылки для мобилизованных.
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Тюмень
«Многие жители Тюменской области хотят поддержать близких, поэтому совместно с „Единой Россией“ запустили акцию „Тепло родного дома“. В ходе акции организовали сбор посылок во всех муниципалитетах региона», — заявили в Информационном центре областного правительства.

Первую партию посылок, отправленных тюменцами, бойцы уже получили. С 7 декабря начнут принимать посылки, которые доставят мобилизованным в зону СВО к Новому году. Также военнослужащие получат подарки от земляков к 23 февраля.

Горожане смогут передать весточку в зону СВО в пунктах приема, открытых на базе местных отделений партии, в общественных приемных депутатов Тюменской гордумы или в администрациях муниципальных образований юга региона.    

Тюменские бойцы отправились в зону СВО
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Накануне «Наш Город» писал, что с железнодорожного вокзала в Тюмени проводили мобилизованных на боевое слаживание. Бойцы получили памятную монету в долг как символ их возвращения. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Частичная мобилизация#Военнослужащие#Новый год#Солдаты
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