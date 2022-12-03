Тюменцев, мобилизованных в зону СВО, поздравят с Новым годом и 23 февраля

Жители Тюменской области передадут мобилизованным землякам подарки на Новый год

Тюменцы хотят поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО, и интересуются, как можно отправить им посылки. В региональном Информцентре сообщили, где принимают посылки для мобилизованных.

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