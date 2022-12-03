Тюменцев, мобилизованных в зону СВО, поздравят с Новым годом и 23 февраля

«Многие жители Тюменской области хотят поддержать близких, поэтому совместно с „Единой Россией“ запустили акцию „Тепло родного дома“. В ходе акции организовали сбор посылок во всех муниципалитетах региона», — заявили в Информационном центре областного правительства.
Первую партию посылок, отправленных тюменцами, бойцы уже получили. С 7 декабря начнут принимать посылки, которые доставят мобилизованным в зону СВО к Новому году. Также военнослужащие получат подарки от земляков к 23 февраля.
Горожане смогут передать весточку в зону СВО в пунктах приема, открытых на базе местных отделений партии, в общественных приемных депутатов Тюменской гордумы или в администрациях муниципальных образований юга региона.
Накануне «Наш Город» писал, что с железнодорожного вокзала в Тюмени проводили мобилизованных на боевое слаживание. Бойцы получили памятную монету в долг как символ их возвращения.