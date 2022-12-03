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Тюменский водитель маршрутки называет русских фашистами

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI

Пассажиры пожаловались на неадекватность водителя 65-й маршрутки в Тюмени

В паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте был опубликован пост от подписчика. Тюменец рассказал о невменяемом поведении водителя 65-й маршрутки.
«Водитель данной маршрутки вёл себя неадекватно, сначала торопил пассажиров, а потом вовсе начал гнать как сумасшедший, на что одна пожилая женщина попросила не ехать быстро, но тот начал оскорблять её, а потом стал называть русских фашистами и угрожать, что скоро он и до них доберётся. В машине находились маленькие дети», – пожаловался участник группы.

Из аудиозаписи, прикреплённой к посту, можно услышать, как мужчина ругается с пассажирами.

Комментаторы узнали по описанию этого водителя.

«Он вечно торопится, остановки пропускает, летит как сумасшедший, 2 раза ездила с ним и ситуация не меняется. Когда говорят ему, почему не тормозите, отвечает, что опаздывает», – поделилась одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские водители автобусов и маршруток не впускают пассажиров в общественный транспорт.

Тюменские водители автобусов оставляют горожан мёрзнуть на остановках
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#Елена Чебоксарова#Водители автобусов#Хамство на дорогах#Пассажиры#Угрозы#Правонарушение#Оскорбление
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