Тюменский водитель маршрутки называет русских фашистами

«Водитель данной маршрутки вёл себя неадекватно, сначала торопил пассажиров, а потом вовсе начал гнать как сумасшедший, на что одна пожилая женщина попросила не ехать быстро, но тот начал оскорблять её, а потом стал называть русских фашистами и угрожать, что скоро он и до них доберётся. В машине находились маленькие дети», – пожаловался участник группы.
Из аудиозаписи, прикреплённой к посту, можно услышать, как мужчина ругается с пассажирами.
Комментаторы узнали по описанию этого водителя.
«Он вечно торопится, остановки пропускает, летит как сумасшедший, 2 раза ездила с ним и ситуация не меняется. Когда говорят ему, почему не тормозите, отвечает, что опаздывает», – поделилась одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские водители автобусов и маршруток не впускают пассажиров в общественный транспорт.